Неспящие в Сеуле (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
«Неспящие в Сеуле» (2023) — южнокорейская романтическая комедия и трогательное размышление об одиночестве. Главные роли исполнили Ли Дон Ук и Им Су Джон.
Ён-хо, популярный лектор и учитель литературы, искренне наслаждается жизнью без отношений. В свободное время он ведет блог, где рассуждает об одиночестве и о свободе, которую оно дает. Крупное издательство замечает талант Ён-хо и предлагает ему написать книгу о своей жизни в Сеуле. Редактором проекта становится его знакомая по университету Хёнджин. Совместная работа заставляет двух героев вспомнить прошлое — от первой любви до первого болезненного расставания.
«Неспящие в Сеуле» — фильм о свободе быть собой, об одиночестве и таланте писателя. Посмотреть эту теплую романтическую комедию можно на Wink.
СтранаЮжная Корея
ЖанрКомедия, Мелодрама
КачествоFull HD
Время103 мин / 01:43
Рейтинг
- ППРежиссёр
Пак
Пом-су
- Актёр
Ли
Дон-ук
- ЛСАктриса
Лим
Су-джон
- ИАктриса
Исом
- ЧХАктёр
Чан
Хён-сон
- КДАктриса
Ким
Джи-ён
- ЛМАктриса
Ли
Ми-до
- ЛСАктёр
Ли
Сан-и
- ЧИАктриса
Чи
И-су
- ЮГАктёр
Юн
Ге-сан
- ЧЁАктёр
Чо
Ён-джин
- ЛДСценарист
Ли
Джи-мин
- ППСценарист
Пак
Пом-су
- ВХСценарист
Ван
Хе-джи
- ЩДПродюсер
Щим
Джэ-мён
- ЛЫПродюсер
Ли
Ын
- КСМонтажёр
Ким
Сон-мин
- ССОператор
Сон
Сын-тхэк
- КДКомпозитор
Ким
Дон-ук