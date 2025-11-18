Неспящие в Сеуле (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно

Неспящие в Сеуле
Неспящие в Сеуле
8.52023, Singgeul in Seoul
Мелодрама, Комедия103 мин18+

О фильме

«Неспящие в Сеуле» (2023) — южнокорейская романтическая комедия и трогательное размышление об одиночестве. Главные роли исполнили Ли Дон Ук и Им Су Джон.

Ён-хо, популярный лектор и учитель литературы, искренне наслаждается жизнью без отношений. В свободное время он ведет блог, где рассуждает об одиночестве и о свободе, которую оно дает. Крупное издательство замечает талант Ён-хо и предлагает ему написать книгу о своей жизни в Сеуле. Редактором проекта становится его знакомая по университету Хёнджин. Совместная работа заставляет двух героев вспомнить прошлое — от первой любви до первого болезненного расставания.

«Неспящие в Сеуле» — фильм о свободе быть собой, об одиночестве и таланте писателя. Посмотреть эту теплую романтическую комедию можно на Wink.

Страна
Южная Корея
Жанр
Комедия, Мелодрама
Качество
Full HD
Время
103 мин / 01:43

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
6.1 IMDb