Неспящие в Сеуле (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно

«Неспящие в Сеуле» (2023) — южнокорейская романтическая комедия и трогательное размышление об одиночестве. Главные роли исполнили Ли Дон Ук и Им Су Джон.



Ён-хо, популярный лектор и учитель литературы, искренне наслаждается жизнью без отношений. В свободное время он ведет блог, где рассуждает об одиночестве и о свободе, которую оно дает. Крупное издательство замечает талант Ён-хо и предлагает ему написать книгу о своей жизни в Сеуле. Редактором проекта становится его знакомая по университету Хёнджин. Совместная работа заставляет двух героев вспомнить прошлое — от первой любви до первого болезненного расставания.



«Неспящие в Сеуле» — фильм о свободе быть собой, об одиночестве и таланте писателя. Посмотреть эту теплую романтическую комедию можно на Wink.

