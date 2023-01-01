Биография

Ли Дон-ук — актер, фотомодель и телеведущий из Южной Кореи. Родился в Сеуле 6 ноября 1981 года. Начал путь в киноиндустрии в 1999, играя небольшие роли после победы в модельном конкурсе, и стал популярным после роли в фильме «Моя девушка», вышедшего в 2005 году. После этого его карьера взлетела, и он стал прославился не только в родной стране, но и за ее пределами. Среди наиболее известных работ Ли Дон-ука можно выделить дорамы «Гоблин», «Романтика без правил», «Незнакомец из ада», «История девятихвостого лиса», «Магазин для киллеров», «Неспящие в Сеуле» и многие другие. Вел телевизионное шоу «Сильное сердце», Produce X 10 и др. Ли Дон-ук активно участвует в благотворительных мероприятиях и социальных проектах. Его талант, харизма и преданность профессии делают его одним из самых популярных и уважаемых актеров Южной Кореи.