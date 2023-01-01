История девятихвостого лиса (сериал, 2020) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Захватывающий фэнтези-сериал из Южной Кореи с Ли Дон-уком и Чо Бо-а о божественном существе, защищающем мир людей от опасных демонов.



В центре сюжета мифический лис Ли Ен, обитающий в горах и способный принимать облик человека. Ему предстоит выполнить нелегкую миссию — найти реинкарнацию души своей возлюбленной, погибшей сотни лет назад. Наконец судьба сводит его с отважной девушкой по имени Нам Джи-а. Она верит в мифологию и давно охотится за девятихвостым лисом, чтобы он помог ей разыскать пропавших родителей и принял участие в шоу о городских легендах. Сам того не желая, Ли Ен становится защитником девушки и постепенно начинает преодолевать боль от потери близкого человека.



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