История девятихвостого лиса (сериал, 2020) смотреть онлайн бесплатно
Сезоны и серии
- 16+66 мин
История девятихвостого лиса
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 16+71 мин
История девятихвостого лиса
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 16+68 мин
История девятихвостого лиса
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 16+70 мин
История девятихвостого лиса
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 16+66 мин
История девятихвостого лиса
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 16+66 мин
История девятихвостого лиса
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 16+70 мин
История девятихвостого лиса
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 16+70 мин
История девятихвостого лиса
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 16+70 мин
История девятихвостого лиса
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 16+66 мин
История девятихвостого лиса
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
- 16+67 мин
История девятихвостого лиса
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
- 16+69 мин
История девятихвостого лиса
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
- 16+68 мин
История девятихвостого лиса
Сезон 1 Серия 13Бесплатно
- 16+68 мин
История девятихвостого лиса
Сезон 1 Серия 14Бесплатно
- 16+72 мин
История девятихвостого лиса
Сезон 1 Серия 15Бесплатно
- 16+81 мин
История девятихвостого лиса
Сезон 1 Серия 16Бесплатно
Сюжет
Захватывающий фэнтези-сериал из Южной Кореи с Ли Дон-уком и Чо Бо-а о божественном существе, защищающем мир людей от опасных демонов.
В центре сюжета мифический лис Ли Ен, обитающий в горах и способный принимать облик человека. Ему предстоит выполнить нелегкую миссию — найти реинкарнацию души своей возлюбленной, погибшей сотни лет назад. Наконец судьба сводит его с отважной девушкой по имени Нам Джи-а. Она верит в мифологию и давно охотится за девятихвостым лисом, чтобы он помог ей разыскать пропавших родителей и принял участие в шоу о городских легендах. Сам того не желая, Ли Ен становится защитником девушки и постепенно начинает преодолевать боль от потери близкого человека.
Чем закончится невероятная история Ли Ена и Нам Джи-а, узнаете в дораме «История девятихвостого лиса» — сериал (2020) смотреть онлайн можно прямо сейчас на видеосервисе Wink!
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Информация
СтранаЮжная Корея
ЖанрыМистические, Мелодрамы, Фэнтези
Рейтинг
- КЩРежиссёр
Кан
Щин-хё
- ЧНРежиссёр
Чо
Нам-хён
- Актёр
Ли
Дон-ук
- ЧБАктриса
Чо
Бо-а
- КБАктёр
Ким
Бом
- КЁАктриса
Ким
Ён-джи
- КХАктриса
Ким
Хи-джон
- ЧЩАктёр
Чон
Щи-юль
- ХХАктёр
Хван
Хи
- КДАктриса
Ким
Джон-нан
- АГАктёр
Ан
Гиль-ган
- ЧВАктёр
Чан
Вон-хён
- ХУСценарист
Хан
У-ри
- АТАктёр дубляжа
Александр
Трошин
- ЕВАктриса дубляжа
Евгения
Ваган
- АААктёр дубляжа
Александр
Арзин
- ЕБАктриса дубляжа
Екатерина
Бранд
- ТААктриса дубляжа
Татьяна
Абрамова