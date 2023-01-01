История девятихвостого лиса (сериал, 2020) сезон 1 смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Увлекательная корейская дорама о мифическом лисе в образе человека, разыскивающем реинкарнацию своей давно погибшей возлюбленной. Если вам нравятся зрелищное азиатское фэнтези с приключениями и романтикой, не пропустите «История девятихвостого лиса» — 1 сезон смотреть в хорошем качестве можно на Wink!



В первом сезоне вы познакомитесь с отважной и смелой Нам Джи-а, которая еще в детстве пережила ужасную автокатастрофу в горах вместе с родителями. Ее родные загадочным образом исчезли с места происшествия, но не погибли. Став взрослой, Нам Джи-а становится продюсером шоу о городских легендах. Она решает найти девятихвостого лиса, живущего в горах, и обратиться к нему за помощью в поисках родителей. Вскоре она находит не только это божественное существо, но и его младшего брата, который испытывает страшную ненависть к людям.



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