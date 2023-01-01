История девятихвостого лиса (сериал, 2020) сезон 1 смотреть онлайн бесплатно
Сезоны и серии
- 16+66 мин
История девятихвостого лиса
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 16+71 мин
История девятихвостого лиса
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 16+68 мин
История девятихвостого лиса
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 16+70 мин
История девятихвостого лиса
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 16+66 мин
История девятихвостого лиса
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 16+66 мин
История девятихвостого лиса
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 16+70 мин
История девятихвостого лиса
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 16+70 мин
История девятихвостого лиса
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 16+70 мин
История девятихвостого лиса
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 16+66 мин
История девятихвостого лиса
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
- 16+67 мин
История девятихвостого лиса
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
- 16+69 мин
История девятихвостого лиса
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
- 16+68 мин
История девятихвостого лиса
Сезон 1 Серия 13Бесплатно
- 16+68 мин
История девятихвостого лиса
Сезон 1 Серия 14Бесплатно
- 16+72 мин
История девятихвостого лиса
Сезон 1 Серия 15Бесплатно
- 16+81 мин
История девятихвостого лиса
Сезон 1 Серия 16Бесплатно
Сюжет
Увлекательная корейская дорама о мифическом лисе в образе человека, разыскивающем реинкарнацию своей давно погибшей возлюбленной. Если вам нравятся зрелищное азиатское фэнтези с приключениями и романтикой, не пропустите «История девятихвостого лиса» — 1 сезон смотреть в хорошем качестве можно на Wink!
В первом сезоне вы познакомитесь с отважной и смелой Нам Джи-а, которая еще в детстве пережила ужасную автокатастрофу в горах вместе с родителями. Ее родные загадочным образом исчезли с места происшествия, но не погибли. Став взрослой, Нам Джи-а становится продюсером шоу о городских легендах. Она решает найти девятихвостого лиса, живущего в горах, и обратиться к нему за помощью в поисках родителей. Вскоре она находит не только это божественное существо, но и его младшего брата, который испытывает страшную ненависть к людям.
Какая судьба ждет Нам Джи-а, узнаете в красивом корейском фэнтези «История девятихвостого лиса» — смотреть дорама онлайн 2020 года уже можно на видеосервисе Wink!
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Информация
СтранаЮжная Корея
ЖанрыМелодрамы, Фэнтези
Рейтинг
- КЩРежиссёр
Кан
Щин-хё
- ЧНРежиссёр
Чо
Нам-хён
- Актёр
Ли
Дон-ук
- ЧБАктриса
Чо
Бо-а
- КБАктёр
Ким
Бом
- КЁАктриса
Ким
Ён-джи
- КХАктриса
Ким
Хи-джон
- ЧЩАктёр
Чон
Щи-юль
- ХХАктёр
Хван
Хи
- КДАктриса
Ким
Джон-нан
- АГАктёр
Ан
Гиль-ган
- ЧВАктёр
Чан
Вон-хён
- ХУСценарист
Хан
У-ри
- АТАктёр дубляжа
Александр
Трошин
- ЕВАктриса дубляжа
Евгения
Ваган
- АААктёр дубляжа
Александр
Арзин
- ЕБАктриса дубляжа
Екатерина
Бранд
- ТААктриса дубляжа
Татьяна
Абрамова