Романтика без правил (сериал, 2012) смотреть онлайн

Сюжет

Пак Му-ель — игрок бейсбольной команды «Мечтатели». Ю Ын-джэ — бывшая дзюдоистка и фанатка «Чаек». Как-то раз, напившись, девушка натыкается на Пак Му-еля. А поскольку в прошлый раз ее команда проиграла «Ме�чтателям», вспыхивает ссора, и девушка лихо отделывает парня. На следующий день интернет взрывается от видео под названием «Унижение Пак Му-еля». Под угрозой карьеры обоих драчунов. Но выход найден — они заявляют, что Ю Ын-джэ — личный телохранитель Пак Му-еля и просто показывала ему приемы самозащиты. Публика клюнула, но теперь ей действительно придется работать его телохранителем. Беда в одном — они готовы поубивать друг друга.



Все сезоны сериала Романтика без правил смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.