Романтика без правил (сериал, 2012) смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 16+64 мин
Романтика без правил
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 16+66 мин
Романтика без правил
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 16+70 мин
Романтика без правил
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 16+71 мин
Романтика без правил
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 16+72 мин
Романтика без правил
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 16+72 мин
Романтика без правил
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 16+67 мин
Романтика без правил
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 16+67 мин
Романтика без правил
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 16+67 мин
Романтика без правил
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 16+64 мин
Романтика без правил
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
- 16+66 мин
Романтика без правил
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
- 16+67 мин
Романтика без правил
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
- 16+68 мин
Романтика без правил
Сезон 1 Серия 13Бесплатно
- 16+67 мин
Романтика без правил
Сезон 1 Серия 14Бесплатно
- 16+67 мин
Романтика без правил
Сезон 1 Серия 15Бесплатно
- 16+67 мин
Романтика без правил
Сезон 1 Серия 16Бесплатно
Сюжет
Пак Му-ель — игрок бейсбольной команды «Мечтатели». Ю Ын-джэ — бывшая дзюдоистка и фанатка «Чаек». Как-то раз, напившись, девушка натыкается на Пак Му-еля. А поскольку в прошлый раз ее команда проиграла «Ме�чтателям», вспыхивает ссора, и девушка лихо отделывает парня. На следующий день интернет взрывается от видео под названием «Унижение Пак Му-еля». Под угрозой карьеры обоих драчунов. Но выход найден — они заявляют, что Ю Ын-джэ — личный телохранитель Пак Му-еля и просто показывала ему приемы самозащиты. Публика клюнула, но теперь ей действительно придется работать его телохранителем. Беда в одном — они готовы поубивать друг друга.
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