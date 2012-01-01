Романтика без правил (сериал, 2012) сезон 1 серия 14 смотреть онлайн бесплатно
Сезоны и серии
- 16+64 мин
Романтика без правил
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 16+66 мин
Романтика без правил
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 16+70 мин
Романтика без правил
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 16+71 мин
Романтика без правил
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 16+72 мин
Романтика без правил
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 16+72 мин
Романтика без правил
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 16+67 мин
Романтика без правил
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 16+67 мин
Романтика без правил
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 16+67 мин
Романтика без правил
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 16+64 мин
Романтика без правил
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
- 16+66 мин
Романтика без правил
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
- 16+67 мин
Романтика без правил
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
- 16+68 мин
Романтика без правил
Сезон 1 Серия 13Бесплатно
- 16+67 мин
Романтика без правил
Сезон 1 Серия 14Бесплатно
- 16+67 мин
Романтика без правил
Сезон 1 Серия 15Бесплатно
- 16+67 мин
Романтика без правил
Сезон 1 Серия 16Бесплатно
О сериале
Телохранительница вынуждена работать на звезду ненавистной бейсбольной команды – многосерийный ромком из Кореи. Бывшая дзюдоистка Ю Ынчжэ, подрабатывающая телохранительницей, фанатеет от бейсбольной команды «Синие чайки». Как-то раз, сильно напившись на вечеринке по случаю дня рождения отца, Ынчжэ встречает Пак Муёля, самого известного члена «Красных мечтателей», заклятых врагов «Чаек». Муёль – человек непростой. Он отлично показывает себя на бейсбольном поле, но мало кто может вытерпеть его вздорный характер. Однако даже он бессилен против Ынчже, которая винит его в проигрыше любимой команды. После пьяной драки, карьеры обоих под угрозой, но Муёль и Ынчже, чтобы сохранить репутацию, решаются на публичный спектакль: бейсболист объявляет девушку своей телохранительницей, а инцидент на вечеринке – всего лишь уроком самообороны. Этим двоим сложно сработаться, но вскоре на горизонте появляется настоящая опасность.
Сериал Романтика без правил 1 сезон 14 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.