Романтика без правил (сериал, 2012) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн бесплатно

Телохранительница вынуждена работать на звезду ненавистной бейсбольной команды – многосерийный ромком из Кореи. Бывшая дзюдоистка Ю Ынчжэ, подрабатывающая телохранительницей, фанатеет от бейсбольной команды «Синие чайки». Как-то раз, сильно напившись на вечеринке по случаю дня рождения отца, Ынчжэ встречает Пак Муёля, самого известного члена «Красных мечтателей», заклятых врагов «Чаек». Муёль – человек непростой. Он отлично показывает себя на бейсбольном поле, но мало кто может вытерпеть его вздорный характер. Однако даже он бессилен против Ынчже, которая винит его в проигрыше любимой команды. После пьяной драки, карьеры обоих под угрозой, но Муёль и Ынчже, чтобы сохранить репутацию, решаются на публичный спектакль: бейсболист объявляет девушку своей телохранительницей, а инцидент на вечеринке – всего лишь уроком самообороны. Этим двоим сложно сработаться, но вскоре на горизонте появляется настоящая опасность.



