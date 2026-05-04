Начинающий инженер внезапно становится женихом принцессы русалок. Романтическая комедия «Чао» — аниме о взаимопонимании и внутренней красоте, удостоенный приза жюри фестиваля в Анси.



Молодой репортер, выполняя редакционное задание, неожиданно находит героя для следующего материала — бывшего инженера Стефана, вошедшего в историю как первый человек, женившийся на русалке. Однако Стефан не спешит подтверждать события, попавшие на страницы книг. Его знакомство с принцессой русалок по имени Чао было неожиданным, а их стремительная свадьба — еще более внезапной. Однако круговорот событий не позволил Стефану по-настоящему осознать происходящее и прислушаться к собственным чувствам.



Что на самом деле произошло между человеком и принцессой русалок, вы узнаете из аниме «Чао» (2025). Смотреть красочную сказку можно на нашем видеосервисе Wink.

