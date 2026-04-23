Королевский роман на Ибице (фильм, 2025) смотреть онлайн

Талантливая менеджер приезжает на Ибицу, чтобы построить там шикарный отель, и знакомится с настоящим принцем. Живописная мелодрама «Королевский роман на Ибице» — фильм о любви, похожей на сказку.



Дилан Харпер — опытная менеджер компании-застройщика из США. После болезненного разрыва с коллегой она намерена доказать, что и сама способна на многое. Дилан берется за непростой контракт от самого Его Величества короля Эдуарда — построить на Ибице оздоровительный отель самого высокого класса. Однако на проекте мечты ей предстоит работать с принцем Николасом, видным холостяком, у которого есть свое видение будущего отеля. Со временем Дилан удается впечатлить наследника престола своей экспертизой, и между ними вспыхивает сильное чувство. Однако их любви помешает появление на острове коварной бывшей Николаса.



Сумеют ли герои отстоять свое счастье, расскажет фильм «Королевский роман на Ибице» (2025), дотупный в онлайн-кинотеатре Wink.

