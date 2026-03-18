494 год до н. э. Си Ши из Юэ — одна из четырёх великих красавиц древнего Китая, живших в период Вёсен и Осеней. В рамках миссии по возмездию она была послана к монарху соперничающего государства У. Ее цель — занять его своей красотой и отвлечь от государственных дел.

