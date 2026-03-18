Новая биография Си Ши (фильм, 2024) смотреть онлайн
8.42024, Xi shi xin chuan
Драма, Мелодрама115 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»
О фильме
494 год до н. э. Си Ши из Юэ — одна из четырёх великих красавиц древнего Китая, живших в период Вёсен и Осеней. В рамках миссии по возмездию она была послана к монарху соперничающего государства У. Ее цель — занять его своей красотой и отвлечь от государственных дел.
СтранаКитай
ЖанрВоенный, Исторический, Драма, Мелодрама
КачествоFull HD
Время115 мин / 01:55
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
6.9 IMDb