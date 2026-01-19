Трактористы (фильм, 1939) смотреть онлайн

Трактористы
9.51939, Трактористы
Драма, Мелодрама82 мин18+
О фильме

Середина 30-х годов. Демобилизованный танкист-дальневосточник Клим Ярко возвращается в украинский колхоз, где живет давно полюбившаяся ему Марьяна Бажан. Но Марьяна — уже прославленная трактористка района и у нее много поклонников, от которых она мечтает избавиться, выдумав любовь к силачу и лодырю Назару. В сложную ситуацию попадает простодушный Клим, но, в конце концов, искренностью и трудолюбием завоевывает симпатии всего колхоза и любовь знаменитой Марьяны.

Страна
СССР
Жанр
Комедия, Драма, Мелодрама
Время
82 мин / 01:22

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
6.4 IMDb

