Трактористы (фильм, 1939) смотреть онлайн

Середина 30-х годов. Демобилизованный танкист-дальневосточник Клим Ярко возвращается в украинский колхоз, где живет давно полюбившаяся ему Марьяна Бажан. Но Марьяна — уже прославленная трактористка района и у нее много поклонников, от которых она мечтает избавиться, выдумав любовь к силачу и лодырю Назару. В сложную ситуацию попадает простодушный Клим, но, в конце концов, искренностью и трудолюбием завоевывает симпатии всего колхоза и любовь знаменитой Марьяны.

