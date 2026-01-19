Трактористы (фильм, 1939) смотреть онлайн
Драма, Мелодрама82 мин18+
О фильме
Середина 30-х годов. Демобилизованный танкист-дальневосточник Клим Ярко возвращается в украинский колхоз, где живет давно полюбившаяся ему Марьяна Бажан. Но Марьяна — уже прославленная трактористка района и у нее много поклонников, от которых она мечтает избавиться, выдумав любовь к силачу и лодырю Назару. В сложную ситуацию попадает простодушный Клим, но, в конце концов, искренностью и трудолюбием завоевывает симпатии всего колхоза и любовь знаменитой Марьяны.
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
6.4 IMDb
- ИПРежиссёр
Иван
Пырьев
- МЛАктриса
Марина
Ладынина
- НКАктёр
Николай
Крючков
- БААктёр
Борис
Андреев
- СКАктёр
Степан
Каюков
- ПААктёр
Петр
Алейников
- ВКАктёр
Владимир
Колчин
- ОБАктриса
Ольга
Боровикова
- РДАктриса
Р.
Днепрова-Чайка
- ПВАктёр
Петр
Валерианов
- АДАктёр
Алексей
Долинин
- ПСАктёр
Петр
Савин
- АКАктёр
Артавазд
Кефчиян
- ИМАктёр
Иван
Матвеев
- ЛИАктёр
Лев
Иванов
- ЕПСценарист
Евгений
Помещиков
- ВБПродюсер
Виктор
Биязи
- АКМонтажёр
Анна
Кульганек
- ДПКомпозитор
Даниил
Покрасс
- ДПКомпозитор
Дмитрий
Покрасс