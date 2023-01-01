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Новинки 2022-2023
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7.5
Чокнутые
2024, 98 мин
9.3
Юные сыщики. Дело об исчезнувших щенках
2025, 89 мин
8.5
Парни с тату. Прямо в сердце
2025, 89 мин
6.7
Охота на волков
2024, 84 мин
7.4
Ограбление по-аризонски
2024, 87 мин
8.2
По барам
2024, 97 мин
6.5
Крик в тишине
2024, 115 мин
6.8
Партенопа
2024, 121 мин
8.2
Хочу сейчас
2024, 112 мин
7.6
Птица
2024, 113 мин
9.5
В Арктику
2023, 108 мин
6.7
Омерзительная пятерка
2023, 75 мин
8.5
Телефонные мошенники
2023, 108 мин
6.3
Клаустрофобы: Хижина в лесу
2023, 92 мин
Бесплатно
7.3
Мать и сын
2022, 112 мин
7.5
72 часа
2024, 86 мин
8.8
Письма с фронта
2025, 89 мин
Бесплатно
7.4
Кресент-Сити
2024, 102 мин
7.1
Ускорение
2024, 107 мин
8.5
Доминика
2024, 96 мин
7.6
День недели — любой
2024, 77 мин
7.8
Любовь глазами Дальвы
2022, 84 мин
8.6
Красные башмачки: Новая глава
2023, 111 мин
8.5
Бриджит Джонс. Без ума от мальчишки
2025, 123 мин
7.2
Мой сосед — монстр
2024, 99 мин
8.2
В потоке трех стихий
2024, 81 мин
7.5
Дыши!
2024, 93 мин
7.7
Астрал. Новые души
2022, 102 мин
9.4
Побег из космоса
2022, 93 мин
Бесплатно
6.6
Плоть
2023, 90 мин
7.0
За демона извини
2022, 100 мин
5.3
Вурдалак
2023, 90 мин
7.4
Акулы кинобизнеса
2023, 101 мин
6.6
Роскошные проблемы
2022, 94 мин
Мельников
2023, 99 мин
7.8
Холодный детектив
2022, 97 мин
8.3
Дети перемен. Фильм о фильме
2024, 34 мин
5.8
Астрал. Игры призраков
2024, 82 мин
8.5
Леонард Коэн: Если будет на то твоя воля
2024, 74 мин
6.9
Золото Рио Браво: Тайна шерифа Келли
2024, 87 мин
7.4
Ужасающий 3
2024, 119 мин
8.1
Ужасающий 2
2022, 132 мин
Бесплатно
7.4
Месть
2023, 103 мин
6.5
Анора
2024, 133 мин
8.7
В плену стихии
2024, 94 мин
8.8
Артист с большой дороги. Фильм о фильме
2024, 25 мин
9.2
Елки 11
2024, 92 мин
6.0
За гранью З/Л/А
2024, 109 мин