Фильм Треугольник печали

2022, Triangle of Sadness
Драма, Комедия18+
О фильме

Пара моделей Карл и Яя отправляются в роскошный круиз на яхте в компании богатых пассажиров, где можно встретить и русского бизнесмена, и британских производителей оружия, и гения IT. Капитан судна — марксист, находящийся в перманентном запое. Пока всё идёт своим чередом: гости отдыхают, персонал трудится, жена русского бизнесмена чудит. Но вскоре произойдёт неожиданное событие, которое перевернёт заведённый порядок и вынудит некоторых переосмыслить своё место и значимость.

Великобритания, Швеция, Германия, Мексика, Франция, Турция, Дания, США, Швейцария, Греция
Комедия, Драма
Full HD

6.5 КиноПоиск
7.2 IMDb