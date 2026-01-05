Фильм Треугольник печали
2022, Triangle of Sadness
Драма, Комедия18+
О фильме
Пара моделей Карл и Яя отправляются в роскошный круиз на яхте в компании богатых пассажиров, где можно встретить и русского бизнесмена, и британских производителей оружия, и гения IT. Капитан судна — марксист, находящийся в перманентном запое. Пока всё идёт своим чередом: гости отдыхают, персонал трудится, жена русского бизнесмена чудит. Но вскоре произойдёт неожиданное событие, которое перевернёт заведённый порядок и вынудит некоторых переосмыслить своё место и значимость.
Рейтинг
6.5 КиноПоиск
7.2 IMDb
- РЭРежиссёр
Рубен
Эстлунд
- ХДАктёр
Харрис
Дикинсон
- Актриса
Шарлби
Дин
- ДдАктриса
Долли
де Леон
- Актёр
Златко
Бурич
- ИБАктриса
Ирис
Бербен
- ВБАктриса
Вики
Берлин
- ХДАктёр
Хенрик
Дорсин
- ЖФАктёр
Жан-Кристоф
Фолли
- Актёр
Вуди
Харрельсон
- ОФАктёр
Оливер
Форд Дейвис
- РЭСценарист
Рубен
Эстлунд
- ФБПродюсер
Филипп
Бобер
- РЭМонтажёр
Рубен
Эстлунд
- ФВОператор
Фредерик
Вензел