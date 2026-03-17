Бегущая по льду
Wink
Фильмы
Бегущая по льду
7.42026, Ice Skater
Драма82 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»

Бегущая по льду (фильм, 2026) смотреть онлайн

О фильме

Звезда фигурного катания Эмили (Теа Софье Лок Несс) теряется во время рекламного мероприятия в Арктике и оказывается одна на льдине.
Когда льдина начинает дрейфовать на юг и таять, фигуристка пытается выжить любой ценой.

Страна
Греция, Финляндия
Жанр
Драма
Качество
Full HD
Время
82 мин / 01:22

Рейтинг

6.0 КиноПоиск