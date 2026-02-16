Догги. Фильм о фильме (фильм, 2025) смотреть онлайн

Режиссёр Слава Росс и его команда приглашают зрителя стать свидетелями съёмочного процесса самого трогательного и нежного фильма года. Эта 17-минутная короткометражка — честный рассказ о том, что осталось за кадром полнометражной картины «Догги».

Зрителя ждёт уникальный бэкстейдж: кадры со съёмок, репетиций и живые комментарии актёров. Александр Устюгов и Мария Мацель расскажут, почему для них было важно сыграть в этой истории, а Марк Богатырёв поделится впечатлениями о работе с партнёрами. Отдельная тема — невероятный вызов для артиста: как сыграть животное, передать пластику и психологию, оставаясь при этом человеком? Это оказалось сложной, но безумно интересной задачей для всей труппы.

Слава Росс откровенно расскажет, почему идея, которую он вынашивал 15 лет, наконец нашла путь к экрану, и почему её получилось реализовать именно в жанре российского артхауса. Вы увидите, как обычные локации Санкт-Петербурга превращаются в живое пространство истории. По мнению создателей, только магия Петербурга — города дождей, мостов и красивых одиночек — могла стать идеальной средой для этой странной и трогательной встречи двух потерянных душ.

«Догги. Фильм о фильме» — это путешествие в самое сердце творческого процесса. Это история не только о съёмках, но и о том, как непредвиденные обстоятельства рождают гениальные решения, а два одиноких человека (и актёры, и их персонажи) учатся заново открывать сердца друг другу. Честное, вдохновляющее и очень живое послесловие к большой картине.

