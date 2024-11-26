Как избавиться от мачехи (фильм, 2024) смотреть онлайн
О фильме
Брат и сестра решают, что единственный способ вернуть внимание любимого отца — это нанять киллера для его новой невесты. Комедия «Как избавиться от мачехи» — фильм для всей семьи о взаимопонимании и вреде предрассудков.
Жизнь юного Хенрика и его сестры Хедвиг могла бы быть прекрасна, если бы не Виктория, новая пассия их доброго, но безвольного отца. С тех пор, как он начал с ней встречаться, Виктория ставит детям все новые и новые ограничения и даже покушается на святое — их смартфоны. Хенрик и Хедвиг надеялись, что Виктория исчезнет из их семьи сама, однако на этот раз все серьезно: на горизонте маячит свадьба. К счастью, любимый комикс подкидывает брату и сестре идею нанять киллера, чтобы тот разобрался с проблемой радикально. При поддержке бабушки, которая тоже терпеть не может Викторию, дети уговаривают боснийца Карла взяться за дело. Однако вскоре события принимают неожиданный оборот.
Добьются ли Хедвиг и Хедвиг своего, вы узнаете из фильма «Как избавиться от мачехи» (2024), доступного в онлайн-кинотеатре Wink.
Рейтинг
- ГГРежиссёр
Гуннбьорг
Гуннарсдоуттир
- MSАктриса
Mille
Sophie Rist Dalhaug
- STАктёр
Sverre
Thornam
- ИМАктриса
Ине
Марие Вильман
- МСАктёр
Мортен
Свартвейт
- АГАктриса
Аньет
Г. Хааланд
- АХАктриса
Анетте
Хофф
- АБАктёр
Артур
Бернинг
- ГГСценарист
Гуннбьорг
Гуннарсдоуттир
- АТСценарист
Андерс
Томас Йенсен
- АЛПродюсер
Айнар
Лофтеснес
- МТПродюсер
Магнус
Томасон
- ЖФХудожница
Жозефин
Фарсё