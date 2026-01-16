Авиатор. Фильм о фильме (фильм, 2025) смотреть онлайн

Авторы масштабной фантастической драмы делятся впечатлениями о ее съемках. Документальный проект «Авиатор. Фильм о фильме» — уникальная возможность заглянуть за кулисы экранизации романа Евгения Водолазкина.



В новом документальном фильме о съемках фантастической драмы «Авиатор» писатель Евгений Водолазкин делится размышлениями о разнице между кино и литературой и рассказывает, почему решил не препятствовать серьезным изменениям в экранизации своего романа. Режиссер Егор Кончаловский объясняет, почему не любит снимать много дублей одного и того же кадра, и вспоминает о работе с покойным драматургом Юрием Арабовым, приложившим руку к сценарию картины. Хабенский, Водолазкин, Горбатов, Кукарских и другие участники проекта раскрывают тайны создания одной из главных премьер 2025 года.



