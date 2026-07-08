Игра в кальмара: Перезагрузка (фильм, 2024) смотреть онлайн
О фильме
Попав на красочный карнавал, школьники вынуждены участвовать в соревновании, каждое испытание в котором может закончится для них смертью. Фильм «Игра в кальмара: Перезагрузка» — молодежный триллер о том, как сложно сохранять человечность, когда на кону стоит жизнь.
В городе проходит масштабный Карнавал ужасов, куда приходят старшеклассники в поисках развлечений. Но когда группа молодых людей оказывается в палатке со странными фигурами, они по неосторожности запускают смертельную игру. Зловещий мим задает им загадку, и цена промедления в ответе — смерть. Но это лишь начало изнурительных испытаний, до финала которых доживут далеко не все.
Какие ловушки приготовили для героев жестокие организаторы, расскажет «Игра в кальмара: Перезагрузка» (2024). Смотреть динамичный триллер вы сможете на нашем видеосервисе Wink.
Рейтинг
- УГРежиссёр
Уильям
Генри Ахерн
- ВПАктёр
Вачиравит
Пайсарнкулвонг
- ВТАктриса
Ворранит
Тхаворнвонг
- ННАктёр
Напат
На Ранонг
- ДРАктёр дубляжа
Даниил
Рагин
- АУАктриса дубляжа
Анастасия
Устюжанина
- МЯАктриса дубляжа
Мария
Якименко
- ДГАктёр дубляжа
Дмитрий
Головин
- АЦАктриса дубляжа
Анна
Цветкова
- ПВАктёр дубляжа
Петр
Вечерков
- СГАктёр дубляжа
Сергей
Голубцов
- ПВАктриса дубляжа
Полина
Войченко
- ДЗАктёр дубляжа
Дмитрий
Зориков
- АЯАктёр дубляжа
Александр
Якименко
- ОВАктриса дубляжа
Ольга
Вечерик
- ЮКАктёр дубляжа
Юрий
Красиков
- АВАктёр дубляжа
Александр
Васильев
- АЛАктриса дубляжа
Агата
Лёвина