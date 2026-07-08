Попав на красочный карнавал, школьники вынуждены участвовать в соревновании, каждое испытание в котором может закончится для них смертью. Фильм «Игра в кальмара: Перезагрузка» — молодежный триллер о том, как сложно сохранять человечность, когда на кону стоит жизнь.



В городе проходит масштабный Карнавал ужасов, куда приходят старшеклассники в поисках развлечений. Но когда группа молодых людей оказывается в палатке со странными фигурами, они по неосторожности запускают смертельную игру. Зловещий мим задает им загадку, и цена промедления в ответе — смерть. Но это лишь начало изнурительных испытаний, до финала которых доживут далеко не все.



Какие ловушки приготовили для героев жестокие организаторы, расскажет «Игра в кальмара: Перезагрузка» (2024). Смотреть динамичный триллер вы сможете на нашем видеосервисе Wink.

