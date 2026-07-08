Игра в кальмара: Перезагрузка
Wink
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Игра в кальмара: Перезагрузка
2024, Exit
Триллер93 мин18+

Игра в кальмара: Перезагрузка (фильм, 2024) смотреть онлайн

О фильме

Попав на красочный карнавал, школьники вынуждены участвовать в соревновании, каждое испытание в котором может закончится для них смертью. Фильм «Игра в кальмара: Перезагрузка» — молодежный триллер о том, как сложно сохранять человечность, когда на кону стоит жизнь.

В городе проходит масштабный Карнавал ужасов, куда приходят старшеклассники в поисках развлечений. Но когда группа молодых людей оказывается в палатке со странными фигурами, они по неосторожности запускают смертельную игру. Зловещий мим задает им загадку, и цена промедления в ответе — смерть. Но это лишь начало изнурительных испытаний, до финала которых доживут далеко не все.

Какие ловушки приготовили для героев жестокие организаторы, расскажет «Игра в кальмара: Перезагрузка» (2024). Смотреть динамичный триллер вы сможете на нашем видеосервисе Wink.

Страна
Таиланд
Жанр
Триллер
Качество
Full HD
Время
93 мин / 01:33

Рейтинг

5.0 КиноПоиск
5.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Игра в кальмара: Перезагрузка»