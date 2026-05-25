Мечтать не вредно
Wink
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Мечтать не вредно

Фильм Мечтать не вредно

2026, Le rêve américain
Комедия, Спортивный16+
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О фильме

Случай сводит двоих парней, чья жизнь полна неудач и неустроенности: один работает продавцом магазине, другой убирает аэропорт. Но их объединяет одна страсть — баскетбол. Не имея ни связей, ни денег они решают стать спортивными агентами. Мир больших денег и амбициозной мечты придется брать штурмом, главное — чтобы хватило смекалки, упорства, веры себя и отличного чувства юмора даже в самой безвыходной ситуации.

Страна
Франция
Жанр
Комедия, Спортивный
Качество
Full HD

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
7.6 IMDb