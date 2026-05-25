Случай сводит двоих парней, чья жизнь полна неудач и неустроенности: один работает продавцом магазине, другой убирает аэропорт. Но их объединяет одна страсть — баскетбол. Не имея ни связей, ни денег они решают стать спортивными агентами. Мир больших денег и амбициозной мечты придется брать штурмом, главное — чтобы хватило смекалки, упорства, веры себя и отличного чувства юмора даже в самой безвыходной ситуации.

