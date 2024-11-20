Когда бывшего активиста настигает его темное прошлое, он решается на отчаянный шаг — заменить себя двойником. Фильм «Падающая звезда» — абсурдистский детектив от знаменитого дуэта бельгийских комиков Доминика Абеля и и Фионы Гордон.



Борис — тихий бармен, который пытается откреститься от бурного активистского прошлого. Но вот однажды в заведение заглядывает его старый приятель, который из-за Бориса был вынужден заменить руку на бионический протез. Однако техника подводит мужчину, и Борису удается сбежать вместе с женой Каёко. Он понимает, что мститель еще вернется, и ему в голову приходит план спасения — заменить себя на двойника. К счастью, вскоре Борису попадается мужчина по имени Дом, похожий на него как две капли воды. Бармен предлагает несчастному сыграть его роль, не рассказав о смертельной опасности. Он еще не знает, что у Дома есть бывшая жена — частная сыщица, которая как раз задумала наладить с ним отношения.



Что случится, когда Борис и Дом поменяются местами, вы узнаете, если будете смотреть фильм «Падающая звезда» (2023) на Wink.

