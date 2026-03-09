Фильм Лекарь 2: Наследие Авиценны
2025, The Physician II
Драма16+
О фильме
Роб Коул, доктор из Персии, вместе со своим ребёнком приезжает в Англию после трагической гибели жены. Оказавшись среди тех, кому было отказано во входе в Лондон из-за городских предписаний, он создаёт лечебницу за воротами для нуждающихся, показывая своё исключительное мастерство врачевания. Это привлекает внимание короля, который незамедлительно призывает его для лечения своей дочери. Но в самом сердце власти его ждут испытания, где право спасать жизни приходится отстаивать не только знаниями, но и мужеством.
- Режиссёр
Филипп
Штёльцль
- ЭГАктёр
Эйдан
Гиллен
- ЛКАктёр
Лиам
Каннингэм
- ОТАктёр
Оуэн
Тил
- ТПАктёр
Том
Пэйн
- ЭКАктриса
Эмили
Кокс
- ЭРАктриса
Эмма
Ригби
- СКАктриса
Сара
Кестелмен
- АРАктриса
Аня
Роуз Дейли
- МХАктёр
Мате
Хауман
- АРАктриса
Анна
Ратте-Полле
- Актёр
Леонард
Шайхер
- ГРАктёр
Гарри
Реддинг
- ФФАктёр
Франсис
Фултон-Смит
- ДБАктёр
Джо
Бен Айед
- РБАктёр
Ральф
Белкин
- ТЦАктёр
Том
Цанер
- ФМАктёр
Френсис
МакБерни
- ЛБАктриса
Лаура
Бота
- Актёр
Кристиан
Скибиньский
- МОСценарист
Марк
О. Сенг
- ВБПродюсер
Вольф
Бауэр
- МСПродюсер
Майкл
Совиньер
- ФГОператор
Франк
Грибе