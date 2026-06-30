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Wink
Сара Кестелмен
Сара Кестелмен
Sara Kestelman
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Карьера
Актриса
Дата рождения
12 мая 1944 г.
(82 года)
Фильмография
Все
Актриса
Актриса
8.9
Лекарь 2: Наследие Авиценны
2025
, 142 мин