Фильм Охотники за деньгами

Способный студент финансового факультета Гао Хань честолюбив, уверен в своих знаниях и мечтает изменить мир экономики к лучшему. Благодаря семье друга Чу Фэна он получает шанс стажироваться в крупном банке — среди выпускников престижных университетов и людей с серьезными связями.

На их фоне Гао Хань выглядит чужаком, но он заручается поддержкой главного аналитика и быстро осваивает тонкости работы и переговоров. Впереди его ждут испытания, в которых решающими станут профессионализм и умение противостоять скрытым угрозам финансового мира.

