Дом, в котором люди не живут (фильм, 2025) смотреть онлайн

Отправившись снимать очередной репортаж, журналистка оказывается в центре кошмара. Фильм «Дом, в котором люди не живут» — хоррор в стиле мокьюментари от режиссера «Синдрома» Вячеслава Руденко.



Кристина готовится к новому репортажу — на этот раз в центре внимания оказывается тема домашнего насилия. Статистика гласит, что лишь 10% жертв обращаются за помощью в полицию, а значит общество не знает о большинстве тех, кому пришлось через это пройти. Героиня репортажа Наталья живет в многоквартирном доме, который кажется заброшенным. Оказавшись внутри, Кристина понимает, что может уже не выбраться.



Какие ужасы скрывают стены многоэтажки, расскажет «Дом, в котором люди не живут». Смотреть мистический хоррор можно на нашем видеосервисе Wink.

