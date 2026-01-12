Юная сирота вместе с другом-воришкой пробирается на корабль, идущий в Америку, где она надеется найти свою сестру. Вдохновляющая драма «Неаполь — Нью-Йорк» — фильм, в основу которого вошла нереализованная идея Федерико Феллини и Тулио Пинелли.



1949 год. В Неаполе срабатывает неразорвавшаяся бомба и обрушивает здание, где жила юная сирота Селестина вместе со своей тетей. Девочке удается уцелеть, но она теряет последнего родственника в Италии. Последняя надежда на сестру Агнесу, но та несколько месяцев назад уехала в Нью-Йорк. К счастью, у Селестины есть верный друг Кармине — мальчишка-беспризорник, который обещает быть рядом. Однажды ночью дети проникают на корабль, плывущий в далекую и притягательную Америку. В путешествии они встретят новых знакомых и столкнутся с суровым комиссаром, который не приемлет «зайцев» на борту.



Чем закончится это плаванье, вы узнаете из фильма «Неаполь — Нью-Йорк» (2024), доступного на нашем видеосервисе Wink.

