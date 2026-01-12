Неаполь – Нью-Йорк
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Неаполь – Нью-Йорк
8.92024, Napoli-New York
Драма122 мин18+

Неаполь – Нью-Йорк (фильм, 2024) смотреть онлайн

О фильме

Юная сирота вместе с другом-воришкой пробирается на корабль, идущий в Америку, где она надеется найти свою сестру. Вдохновляющая драма «Неаполь — Нью-Йорк» — фильм, в основу которого вошла нереализованная идея Федерико Феллини и Тулио Пинелли.

1949 год. В Неаполе срабатывает неразорвавшаяся бомба и обрушивает здание, где жила юная сирота Селестина вместе со своей тетей. Девочке удается уцелеть, но она теряет последнего родственника в Италии. Последняя надежда на сестру Агнесу, но та несколько месяцев назад уехала в Нью-Йорк. К счастью, у Селестины есть верный друг Кармине — мальчишка-беспризорник, который обещает быть рядом. Однажды ночью дети проникают на корабль, плывущий в далекую и притягательную Америку. В путешествии они встретят новых знакомых и столкнутся с суровым комиссаром, который не приемлет «зайцев» на борту.

Чем закончится это плаванье, вы узнаете из фильма «Неаполь — Нью-Йорк» (2024), доступного на нашем видеосервисе Wink.

Страна
Италия
Жанр
Драма
Качество
Full HD
Время
122 мин / 02:02

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
6.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Неаполь – Нью-Йорк»