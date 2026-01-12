Неаполь – Нью-Йорк (фильм, 2024) смотреть онлайн
О фильме
Юная сирота вместе с другом-воришкой пробирается на корабль, идущий в Америку, где она надеется найти свою сестру. Вдохновляющая драма «Неаполь — Нью-Йорк» — фильм, в основу которого вошла нереализованная идея Федерико Феллини и Тулио Пинелли.
1949 год. В Неаполе срабатывает неразорвавшаяся бомба и обрушивает здание, где жила юная сирота Селестина вместе со своей тетей. Девочке удается уцелеть, но она теряет последнего родственника в Италии. Последняя надежда на сестру Агнесу, но та несколько месяцев назад уехала в Нью-Йорк. К счастью, у Селестины есть верный друг Кармине — мальчишка-беспризорник, который обещает быть рядом. Однажды ночью дети проникают на корабль, плывущий в далекую и притягательную Америку. В путешествии они встретят новых знакомых и столкнутся с суровым комиссаром, который не приемлет «зайцев» на борту.
Чем закончится это плаванье, вы узнаете из фильма «Неаполь — Нью-Йорк» (2024), доступного на нашем видеосервисе Wink.
Рейтинг
- ГСРежиссёр
Габриэле
Сальваторес
- Актёр
Омар
Бенсон Миллер
- Актёр
Пьерфранческо
Фавино
- ТААктёр
Томас
Арана
- АААктриса
Анна
Аммирати
- ЛМАктёр
Лоренцо
Макговерн Дзаини
- МСАктёр
Митч
Салм
- АААктёр
Антон
Александр
- КМАктриса
Кэти
МакГоверн
- РПАктёр
Рэндолл
Пол
- АМАктёр
Александр
Маннара
- ГССценарист
Габриэле
Сальваторес
- ФФСценарист
Федерико
Феллини
- ТПСценарист
Туллио
Пинелли
- Продюсер
Изабелла
Кокуцца
- АППродюсер
Артуро
Палья