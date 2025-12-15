Когда-то популярный писатель должен лицом к лицу встретиться со злодеем, погибшим на страницах его книги. Фильм «Ассасин: Смертельная битва» — фэнтезийный боевик из Китая о силе творчества.



Спустя несколько лет после выхода книги «Убийца богов» писатель Лу Кунвэнь остается ни с чем. Хакер, скрывающийся под ником Цикада, взламывает аккаунт Кунвэня и присваивает его творчество себе, обвиняя писателя в плагиате. Цикада объявляет, что готовит сиквел бестселлера, однако мошеннику не хватает литературного таланта. Тем временем Кунвэнь то и дело возвращается в придуманный им мир, где происходят пугающие изменения. Поверженный злодей Рэдмейн возвращается к жизни в человеческом облике и переманивает на свою сторону основных героев книги. Их цель — убить Кунвэня, в котором они видят жестокого бога, без зазрения совести распоряжающегося жизнями людей.



Сумеют ли смелые воины отстоять свободу воли, вы узнаете, когда будете смотреть «Ассасин: Смертельная битва» (2025) на Wink.

