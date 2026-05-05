Позывной «Малая» (фильм, 2026) смотреть онлайн

Реальная история участницы СВО - юной девушки, которая в 16 лет сделала свой выбор, а в 17 лет, с 2015 года, уже на передовой. Однополчане уважительно называют её Татьяной Александровной, а позывной так и остался - «Малая». Воевала в разведке - ведь никто не мог заподозрить, что девчонка выглядевшая на 14-15 лет собирает важную информацию на территории занятой врагом. Первая боевая награда от правительства ДНР в 18 лет, первая награда от РФ вручена в 2022 году. В 2025 году, в результате специального рейда разведчиков, с территории оккупированной врагом вывезена мама нашей героини.

Сегодня «Малая» командир подразделения операторов БПЛА и не мыслит своей дальнейшей жизни без армии. Татьяна Александровна и сейчас юная и улыбчивая, но даже представить трудно, что она пережила и повидала за свои 28 лет.

Невыдуманная история жизни, уникальные документальные кадры, душевные песни, делают фильм интересным для самых разных зрителей.



