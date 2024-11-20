Клеймо убийцы
Wink
Фильмы
Клеймо убийцы
2024, La coda del diavolo
Триллер94 мин18+

Контент станет доступным 04.07.2026

Клеймо убийцы (фильм, 2024) смотреть онлайн

О фильме

Охранник, несправедливо обвиненный в убийстве заключенного, пускается в бега, чтобы найти настоящего преступника. Криминальный триллер «Клеймо убийцы» — фильм из Италии о трагедии, за которой скрывается масштабный заговор.

После смерти жены полицейский Санте Морас устраивается работать тюремным охранником. Его жизнь становиться размеренной и предсказуемой, но однажды во время ночной смены в камере находят тело заключенного, арестованного по подозрению в убийстве ребенка. Все улики указывают на Санте, который не надеется на справедливое на правосудие и сбегает из-под стражи в поисках настоящего убийцы.

Наблюдать за его расследованием позволит фильм «Клеймо убийцы» (2024), смотреть который можно в онлайн-кинотеатре Wink.

Страна
Италия
Жанр
Триллер
Качество
Full HD
Время
94 мин / 01:34

Рейтинг

5.5 IMDb