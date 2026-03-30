Фильм «Грация» (2025) — это итальянская политическая драма, в которой личные убеждения, моральные дилеммы и государственная ответственность оказываются тесно связаны друг с другом.



Политическая карьера итальянского президента Мариано де Сантиса подходит к завершению, и впереди ждет спокойная жизнь на пенсии. Однако последние месяцы на посту оказываются непростыми. На рассмотрение президента поступает законопроект об эвтаназии — крайне спорный вопрос для страны, где католические традиции по-прежнему играют важную роль в общественной жизни. Инициатором обсуждения становится его собственная дочь, успешный юрист и ближайший советник. Одновременно Мариано должен принять решение по двум прошениям о помиловании. Каждое из этих дел ставит перед главой государства сложные вопросы о справедливости, милосердии и границах человеческой ответственности.



«Грация» — это спокойная, вдумчивая драма, в которой главное внимание уделено не внешним событиям, а моральным конфликтам героев. Фильм будет интересен зрителям, которые ценят серьезное авторское кино и истории со смыслом. Смотреть фильм «Грация» приглашаем в онлайн-кинотеатр Wink.

