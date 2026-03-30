Грация (фильм, 2025) смотреть онлайн
О фильме
Фильм «Грация» (2025) — это итальянская политическая драма, в которой личные убеждения, моральные дилеммы и государственная ответственность оказываются тесно связаны друг с другом.
Политическая карьера итальянского президента Мариано де Сантиса подходит к завершению, и впереди ждет спокойная жизнь на пенсии. Однако последние месяцы на посту оказываются непростыми. На рассмотрение президента поступает законопроект об эвтаназии — крайне спорный вопрос для страны, где католические традиции по-прежнему играют важную роль в общественной жизни. Инициатором обсуждения становится его собственная дочь, успешный юрист и ближайший советник. Одновременно Мариано должен принять решение по двум прошениям о помиловании. Каждое из этих дел ставит перед главой государства сложные вопросы о справедливости, милосердии и границах человеческой ответственности.
«Грация» — это спокойная, вдумчивая драма, в которой главное внимание уделено не внешним событиям, а моральным конфликтам героев. Фильм будет интересен зрителям, которые ценят серьезное авторское кино и истории со смыслом. Смотреть фильм «Грация» приглашаем в онлайн-кинотеатр Wink.
Рейтинг
- ПСРежиссёр
Паоло
Соррентино
- ТСАктёр
Тони
Сервилло
- АФАктриса
Анна
Ферцетти
- МВАктёр
Массимо
Вентурьелло
- ОСАктёр
Орландо
Синк
- ММАктриса
Мильвия
Марильяно
- ДГАктёр
Джузеппе
Гайяни
- СКАктёр
Симона
Коломбари
- АДАктриса
Алессия
Джулиани
- РДАктёр
Роберто
Дзибетти
- ВМАктёр
Васко
Мирандола
- АГАктриса
Александра
Готчлих
- ЛЗАктёр
Лучио
Загария
- ФМАктёр
Франческо
Мартино
- ФБАктёр
Фабрицио
Бординьон
- ФКАктриса
Федерика
Корти
- ПССценарист
Паоло
Соррентино
- ПСПродюсер
Паоло
Соррентино
- КТМонтажёр
Кристьяно
Травальоли
- ДДОператор
Дарья
Д’Антонио