Актёры и съёмочная группа фильма «Грация»
Актёры
Тони СервиллоToni Servillo
Актёр
Анна ФерцеттиAnna Ferzetti
Актриса
Массимо ВентурьеллоMassimo Venturiello
Актёр
Орландо СинкOrlando Cinque
Актёр
Мильвия МарильяноMilvia Marigliano
Актриса
Джузеппе ГайяниGiuseppe Gaiani
Актёр
Симона КоломбариSimone Colombari
Актёр
Алессия ДжулианиAlessia Giuliani
Актриса
Роберто ДзибеттиRoberto Zibetti
Актёр
Васко МирандолаVasco Mirandola
Актёр
Александра ГотчлихAlexandra Gottschlich
Актриса
Лучио ЗагарияLucio Zagaria
Актёр
Франческо МартиноFrancesco Martino
Актёр
Фабрицио БординьонFabrizio Bordignon
Актёр
Федерика КортиFederica Corti
Актриса