Wink
Фильмы
Грация
Актёры и съёмочная группа фильма «Грация»

Актёры и съёмочная группа фильма «Грация»

Режиссёры

Паоло Соррентино

Паоло Соррентино

Paolo Sorrentino
Режиссёр

Актёры

Тони Сервилло

Тони Сервилло

Toni Servillo
Актёр
Анна Ферцетти

Анна Ферцетти

Anna Ferzetti
Актриса
Массимо Вентурьелло

Массимо Вентурьелло

Massimo Venturiello
Актёр
Орландо Синк

Орландо Синк

Orlando Cinque
Актёр
Мильвия Марильяно

Мильвия Марильяно

Milvia Marigliano
Актриса
Джузеппе Гайяни

Джузеппе Гайяни

Giuseppe Gaiani
Актёр
Симона Коломбари

Симона Коломбари

Simone Colombari
Актёр
Алессия Джулиани

Алессия Джулиани

Alessia Giuliani
Актриса
Роберто Дзибетти

Роберто Дзибетти

Roberto Zibetti
Актёр
Васко Мирандола

Васко Мирандола

Vasco Mirandola
Актёр
Александра Готчлих

Александра Готчлих

Alexandra Gottschlich
Актриса
Лучио Загария

Лучио Загария

Lucio Zagaria
Актёр
Франческо Мартино

Франческо Мартино

Francesco Martino
Актёр
Фабрицио Бординьон

Фабрицио Бординьон

Fabrizio Bordignon
Актёр
Федерика Корти

Федерика Корти

Federica Corti
Актриса

Сценаристы

Паоло Соррентино

Паоло Соррентино

Paolo Sorrentino
Сценарист

Продюсеры

Паоло Соррентино

Паоло Соррентино

Paolo Sorrentino
Продюсер

Монтажёры

Кристьяно Травальоли

Кристьяно Травальоли

Cristiano Travaglioli
Монтажёр

Операторы

Дарья Д’Антонио

Дарья Д’Антонио

Daria D'Antonio
Оператор