7.02025, Prisonnière
Триллер80 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»
В ловушке (фильм, 2025) смотреть онлайн
О фильме
Женщина приходит в себя в туннеле посреди десятков разбитых машин, не в состоянии вспомнить, что к этому привело. Фильм «В ловушке» — французский триллер о том, как выжить, когда подводит даже память.
В длинном туннеле происходит масштабная автокатастрофа. Разбиваются сразу несколько автомобилей, и скоро все вокруг охватит пожар. В одной из машин просыпается женщина — она не может вспомнить, как здесь оказалась и что за мужчина на сидении рядом. Пока она тщетно пытается найти выход и спастись от приближающегося огня, в ее голове начинают всплывать воспоминания, которые могут дать ключ к разгадке.
Какие тайны скрывает ее прошлое, вы узнаете, когда будете смотреть «В ловушке» онлайн на Wink.
Рейтинг
6.0 КиноПоиск
5.6 IMDb