Женщина приходит в себя в туннеле посреди десятков разбитых машин, не в состоянии вспомнить, что к этому привело. Фильм «В ловушке» — французский триллер о том, как выжить, когда подводит даже память.



В длинном туннеле происходит масштабная автокатастрофа. Разбиваются сразу несколько автомобилей, и скоро все вокруг охватит пожар. В одной из машин просыпается женщина — она не может вспомнить, как здесь оказалась и что за мужчина на сидении рядом. Пока она тщетно пытается найти выход и спастись от приближающегося огня, в ее голове начинают всплывать воспоминания, которые могут дать ключ к разгадке.



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