Отправившись в тайгу в компании новых друзей, девушка встречает лесных жителей, которые уже 17 лет не видели чужаков. Фильм «Новое чудо» — драма в стиле магического реализма о первой любви и поиске идентичности.



Девушка по имени Полина стремится к взрослой и самостоятельной жизни. Она присоединяется к компании молодых людей, которые, мечтая о свободе, решают отправиться покорять дикий лес. Установив в чаще палатки, молодые люди понимают, что они здесь не одни: поблизости живет племя отрезанных от внешнего мира мутантов, которые с подозрением относятся к чужакам. Среди них — юный Монке, к которому Полина чувствует необъяснимое притяжение.



К чему приведет роман девушки и мутанта, расскажет «Новое чудо». Фильм о столкновении двух миров вы найдете на Wink.

