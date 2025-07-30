Гигант (фильм, 2025) смотреть онлайн

Немолодой ирландский тренер по боксу берет под крыло юного выходца из мигрантской семьи, которому суждено стать звездой ринга. Спортивный байопик «Гигант» — фильм с Пирсом Броснаном, основанный на реальной истории боксера Насима Хамеда по прозвищу Принц.



Шеффилд, 1980-е годы. Тренер Брендон Ингл держит боксерский зал, в котором помогает мальчикам вымещать злость на ринге, а не выносить ее на улицу. Среди приходящих сюда ребят есть семилетний Насим из семьи йеменских мигрантов. Сверстники не дают ему прохода из-за расовых предубеждений, и мальчик хочет научиться защищаться. Ингл видит в парне потенциал и начинает развивать не только его боевые навыки, но и наглость. Став профессиональным боксером, Насим добивается славы благодаря самоуверенным выходкам и вздорному характеру, наплевав на отношения со старым тренером. Но последствия не заставляют себя долго ждать.



Как это повлияет на карьеру молодого дарования, расскажет драма «Гигант». Фильм 2025 года вы найдете в онлайн-кинотеатре Wink.

