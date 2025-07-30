Гигант (фильм, 2025) смотреть онлайн
О фильме
Немолодой ирландский тренер по боксу берет под крыло юного выходца из мигрантской семьи, которому суждено стать звездой ринга. Спортивный байопик «Гигант» — фильм с Пирсом Броснаном, основанный на реальной истории боксера Насима Хамеда по прозвищу Принц.
Шеффилд, 1980-е годы. Тренер Брендон Ингл держит боксерский зал, в котором помогает мальчикам вымещать злость на ринге, а не выносить ее на улицу. Среди приходящих сюда ребят есть семилетний Насим из семьи йеменских мигрантов. Сверстники не дают ему прохода из-за расовых предубеждений, и мальчик хочет научиться защищаться. Ингл видит в парне потенциал и начинает развивать не только его боевые навыки, но и наглость. Став профессиональным боксером, Насим добивается славы благодаря самоуверенным выходкам и вздорному характеру, наплевав на отношения со старым тренером. Но последствия не заставляют себя долго ждать.
Как это повлияет на карьеру молодого дарования, расскажет драма «Гигант». Фильм 2025 года вы найдете в онлайн-кинотеатре Wink.
СтранаВеликобритания
ЖанрДрама
КачествоFull HD
Время105 мин / 01:45
Рейтинг
- РЭРежиссёр
Роуэн
Этейл
- Актёр
Пирс
Броснан
- КДАктриса
Кэтерин
Дау Блайтон
- ММАктёр
Мена
Массуд
- ОХАктёр
Остин
Хэйнс
- АЭАктёр
Амир
Эль-Масри
- АНАктёр
Ариан
Ник
- КГАктёр
Клинт
Гордон
- АНАктёр
Асан
Н’Джи
- РЭСценарист
Роуэн
Этейл
- СФПродюсер
Стюарт
Форд
- РУПродюсер
Росс
Уильямс
- МЮПродюсер
Майкл
Юинг
- ПФПродюсер
Патрик
Фишер
- ФКХудожница
Феликс
Коулз
- ЛСХудожник
Луис
Сан Мартин
- ЛСОператор
Ларри
Смит
- НЭКомпозитор
Нил
Этейл