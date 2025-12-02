Фильм Океан чудес

Шэньсю очень скучает по маме, но отцу и мачехе нет до неё особого дела, так как их заботит младший ребёнок. В день рождения девочки семейство отправляется в морской круиз, и родители даже не поздравляют её, предпочитая произнести тост за сына, который скоро пойдёт в детский сад. Вечером поднимается сильный шторм, и Шэньсю смывает за борт, где она встречает загадочное глазастое существо и решает, что оно приведёт её к маме — так девочка попадает в полный удивительных обитателей волшебный мир и плавучий ресторан «Глубокое море». Чтобы не навлекать на заведение неудачу, Шэньсю заключает с шеф-поваром Наньхэ сделку: она работает на кухне до достижения рестораном рейтинга в пять звёзд, а потом Наньхэ отпускает глазастика.

