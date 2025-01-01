Фильм Рецепт счастья

Успешный шеф-повар Сесиль счастлива замужем исобирается исполнить мечту, открыв собственный ресторан вПариже. Ноизвестие отом, чтоее отец перенес сердечный приступ, заставляет еевернуться вродную деревню навестить семью. Здесь онавновь встречает мужчину, который былее юношеской любовью. Вдали отсуеты столичной жизни, захваченная романтическими воспоминаниями, Сесиль начинает сомневаться вправильности своих решений.



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