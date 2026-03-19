Опасная связь
Wink
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Опасная связь
7.52024, Muori di lei
Триллер, Драма104 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»

Опасная связь (фильм, 2024) смотреть онлайн

О фильме

Март 2020 года, Рим. Из-за карантина преподаватель философии Лука часто остаётся один, поскольку его жена — врач и много времени проводит в больнице из-за большого количества пациентов. Его внимание концентрируется на новой соседке Аманде, с которой у Луки постепенно завязываются отношения.

Страна
Сербия, Италия
Жанр
Криминал, Драма, Триллер
Качество
Full HD
Время
104 мин / 01:44

Рейтинг

6.1 КиноПоиск
5.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Опасная связь»