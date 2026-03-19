7.52024, Muori di lei
Триллер, Драма104 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»
Опасная связь (фильм, 2024) смотреть онлайн
О фильме
Март 2020 года, Рим. Из-за карантина преподаватель философии Лука часто остаётся один, поскольку его жена — врач и много времени проводит в больнице из-за большого количества пациентов. Его внимание концентрируется на новой соседке Аманде, с которой у Луки постепенно завязываются отношения.
Рейтинг
6.1 КиноПоиск
5.6 IMDb
- ССРежиссёр
Стефано
Сардо
- Актёр
Риккардо
Скамарчо
- МГАктриса
Мариэла
Гаррига
- МКАктриса
Мария
Кьяра Джаннетта
- ДБАктёр
Джулио
Беранек
- ФБАктёр
Франческо
Брэнди
- ППАктёр
Паоло
Пьеробон
- ФМАктёр
Федерико
Манчини
- НЛАктёр
Никола
Лусуарди
- ФВАктриса
Флавия
Витторини
- МААктёр
Марилена
Аннибалли
- ВДАктриса
Валентина
Джая
- СССценарист
Стефано
Сардо
- ССПродюсер
Стефано
Сардо
- ИВПродюсер
Инес
Васильевич
- СММонтажёр
Сара
Мактиг
- ФДОператор
Франческо
Ди Джакомо
- ФЧКомпозитор
Франческо
Черази