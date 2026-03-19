Март 2020 года, Рим. Из-за карантина преподаватель философии Лука часто остаётся один, поскольку его жена — врач и много времени проводит в больнице из-за большого количества пациентов. Его внимание концентрируется на новой соседке Аманде, с которой у Луки постепенно завязываются отношения.

