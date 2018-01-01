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Опасная связь
Актёры и съёмочная группа фильма «Опасная связь»

Актёры и съёмочная группа фильма «Опасная связь»

Режиссёры

Стефано Сардо

Стефано Сардо

Stefano Sardo
Режиссёр

Актёры

Риккардо Скамарчо

Риккардо Скамарчо

Riccardo Scamarcio
Актёр
Мариэла Гаррига

Мариэла Гаррига

Mariela Garriga
Актриса
Мария Кьяра Джаннетта

Мария Кьяра Джаннетта

Maria Chiara Giannetta
Актриса
Джулио Беранек

Джулио Беранек

Giulio Beranek
Актёр
Франческо Брэнди

Франческо Брэнди

Francesco Brandi
Актёр
Паоло Пьеробон

Паоло Пьеробон

Paolo Pierobon
Актёр
Федерико Манчини

Федерико Манчини

Federico Mancini
Актёр
Никола Лусуарди

Никола Лусуарди

Nicola Lusuardi
Актёр
Флавия Витторини

Флавия Витторини

Flavia Vittorini
Актриса
Марилена Аннибалли

Марилена Аннибалли

Marilena Anniballi
Актёр
Валентина Джая

Валентина Джая

Valentina Gaia
Актриса

Сценаристы

Стефано Сардо

Стефано Сардо

Stefano Sardo
Сценарист

Продюсеры

Стефано Сардо

Стефано Сардо

Stefano Sardo
Продюсер
Инес Васильевич

Инес Васильевич

Ines Vasiljevic
Продюсер

Монтажёры

Сара Мактиг

Сара Мактиг

Sarah McTeigue
Монтажёр

Операторы

Франческо Ди Джакомо

Франческо Ди Джакомо

Francesco Di Giacomo
Оператор

Композиторы

Франческо Черази

Франческо Черази

Francesco Cerasi
Композитор