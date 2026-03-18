Охотник и охотница
Wink
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Охотник и охотница
7.72025, Hunting Grounds
Боевик, Триллер89 мин18+
Женщина сбегает от мужа-бандита, чтобы спасти детей, но оказывается в западне. Триллер о выживании для поклонников жанра
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Охотник и охотница (фильм, 2025) смотреть онлайн

О фильме

Женщина сбегает от мужа-бандита, чтобы спасти детей, но оказывается в западне. «Охотник и охотница» (фильм 2025) — зрелищный триллер режиссера-дебютанта Дерека Барнса.

Обстоятельства прижали Хлою к стене, и она идет на отчаянный шаг: пуститься в бега с двумя детьми, чтобы спастись от мужа, связанного с криминалом. Тот в свою очередь отдает мафии приказ вернуть жену любой ценой. Хлоя находит случайное убежище в глухом лесу, в доме отшельника по имени Джейк. Сначала встреча с незнакомцем кажется отличной возможностью перевести дух и переждать погоню, но Джейк оказывается психопатом, а дом, который должен был стать укрытием, превращается в ловушку. Теперь Хлое приходится биться сразу на двух фронтах и, главное, не показывать вида, как сильно ей страшно.

Сможет ли Хлоя защитить себя и детей, узнаете, когда начнете смотреть «Охотник и охотница» (2025) на Wink. Канадский фильм выходит в нашем онлайн-кинотеатре 20 марта 2026 года.

Страна
Канада
Жанр
Боевик, Триллер
Качество
Full HD
Время
89 мин / 01:29

Рейтинг

6.0 КиноПоиск
4.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Охотник и охотница»