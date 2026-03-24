6.52025, Le Roi Soleil
Триллер, Драма108 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»
Никто не узнает (фильм, 2025) смотреть онлайн
О фильме
Свидетели убийства решают разделить лотерейный выигрыш погибшего, дав ложные показания. Драматический триллер «Никто не узнает» — фильм о темных сторонах человеческой природы.
Постоянный гость небольшого бара месье Канц получает радостное известие — его лотерейный билет стал выигрышным и скоро Канц превратится в обладателя почти 300 миллионов евро. Однако забытый на стойке пистолет, один безрассудный посетитель и потасовка с полицейскими приводят к неожиданным последствиям: Канц мертв, а все присутствующие размышляют, как разделить его выигрыш.
К каким последствиям это приведет, вы узнаете, когда будете смотреть фильм «Никто не узнает» на Wink.
Рейтинг
5.8 КиноПоиск
6.0 IMDb
- ВКРежиссёр
Винсент
Кардона
- ПМАктёр
Пио
Мармай
- ЛЧАктриса
Люси
Чжан
- СЗАктёр
Софьян
Зермани
- МдАктриса
Мария
ди Медейруш
- ППАктёр
Панайотис
Паскот
- ЖОАктёр
Жозеф
Оливан
- НШАктёр
Немо
Шиффман
- КОАктёр
Клод
Офор
- СБАктёр
Сильвен
Бауманн
- ЭГАктёр
Этьен
Гиллу-Керверн
- ДГАктёр
Джибрил
Гуйе
- ЭМАктёр
Эдуар
Мишлон
- ФЛАктёр
Франсуа
Легран
- АдАктёр
Арно
де Монливо
- МЭАктёр
Майкл
Эванс
- СМАктриса
Сандрин
Моалигу
- ВКСценарист
Винсент
Кардона
- ТАПродюсер
Туфик
Айади
- КБПродюсер
Кристоф
Барраль
- ФВМонтажёр
Флора
Вольпельер