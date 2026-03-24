Никто не узнает
Wink
Фильмы
Никто не узнает
6.52025, Le Roi Soleil
Триллер, Драма108 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»

Никто не узнает (фильм, 2025) смотреть онлайн

О фильме

Свидетели убийства решают разделить лотерейный выигрыш погибшего, дав ложные показания. Драматический триллер «Никто не узнает» — фильм о темных сторонах человеческой природы.

Постоянный гость небольшого бара месье Канц получает радостное известие — его лотерейный билет стал выигрышным и скоро Канц превратится в обладателя почти 300 миллионов евро. Однако забытый на стойке пистолет, один безрассудный посетитель и потасовка с полицейскими приводят к неожиданным последствиям: Канц мертв, а все присутствующие размышляют, как разделить его выигрыш.

К каким последствиям это приведет, вы узнаете, когда будете смотреть фильм «Никто не узнает» на Wink.

Страна
Франция
Жанр
Криминал, Драма, Триллер
Качество
Full HD
Время
108 мин / 01:48

Рейтинг

5.8 КиноПоиск
6.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Никто не узнает»