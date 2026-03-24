Свидетели убийства решают разделить лотерейный выигрыш погибшего, дав ложные показания. Драматический триллер «Никто не узнает» — фильм о темных сторонах человеческой природы.



Постоянный гость небольшого бара месье Канц получает радостное известие — его лотерейный билет стал выигрышным и скоро Канц превратится в обладателя почти 300 миллионов евро. Однако забытый на стойке пистолет, один безрассудный посетитель и потасовка с полицейскими приводят к неожиданным последствиям: Канц мертв, а все присутствующие размышляют, как разделить его выигрыш.



К каким последствиям это приведет, вы узнаете, когда будете смотреть фильм «Никто не узнает» на Wink.

