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Никто не узнает
Актёры и съёмочная группа фильма «Никто не узнает»

Актёры и съёмочная группа фильма «Никто не узнает»

Режиссёры

Винсент Кардона

Винсент Кардона

Vincent Maël Cardona
Режиссёр

Актёры

Пио Мармай

Пио Мармай

Pio Marmaï
Актёр
Люси Чжан

Люси Чжан

Lucie Zhang
Актриса
Софьян Зермани

Софьян Зермани

Sofiane Zermani
Актёр
Мария ди Медейруш

Мария ди Медейруш

Maria de Medeiros
Актриса
Панайотис Паскот

Панайотис Паскот

Panayotis Pascot
Актёр
Жозеф Оливан

Жозеф Оливан

Joseph Olivennes
Актёр
Немо Шиффман

Немо Шиффман

Némo Schiffman
Актёр
Клод Офор

Клод Офор

Claude Aufaure
Актёр
Сильвен Бауманн

Сильвен Бауманн

Sylvain Baumann
Актёр
Этьен Гиллу-Керверн

Этьен Гиллу-Керверн

Etienne Guillou-Kervern
Актёр
Джибрил Гуйе

Джибрил Гуйе

Djibril Gueye
Актёр
Эдуар Мишлон

Эдуар Мишлон

Edouard Michelon
Актёр
Франсуа Легран

Франсуа Легран

François Legrand
Актёр
Арно де Монливо

Арно де Монливо

Arnaud de Montlivaut
Актёр
Майкл Эванс

Майкл Эванс

Michaël Evans
Актёр
Сандрин Моалигу

Сандрин Моалигу

Sandrine Moaligou
Актриса

Сценаристы

Винсент Кардона

Винсент Кардона

Vincent Maël Cardona
Сценарист

Продюсеры

Туфик Айади

Туфик Айади

Toufik Ayadi
Продюсер
Кристоф Барраль

Кристоф Барраль

Christophe Barral
Продюсер

Монтажёры

Флора Вольпельер

Флора Вольпельер

Flora Volpelière
Монтажёр