13 дней, 13 ночей
Wink
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13 дней, 13 ночей
8.62025, 13 jours, 13 nuits
Боевик, Военный107 мин18+
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13 дней, 13 ночей (фильм, 2025) смотреть онлайн

О фильме

Командир спецназа спасает беженцев, укрывшихся во французском посольстве в Кабуле во время захвата власти талибами. Военная драма «13 дней, 13 ночей» — фильм режиссера дилогии «Три мушкетера» и «Эйфеля» Мартена Бурбулона, основанный на реальных событиях.

Майор Мохаммед Бида командует подразделением спецназа, защищающим дипмиссию Франции в Кабуле. Когда в 2021 году США решают вывести войска из Афганистана и город начали захватывать талибы, Бида возглавляет эвакуацию сотрудников. Однако обстановка накаляется, и у дверей посольства оказываются тысячи беженцев, которым грозит смерть с приходом новой власти. Мохаммед не может пожертвовать невинными жизнями, а это значит, что впереди переговоры, где малейшая ошибка способна привести к катастрофе.

Увидеть непридуманную историю героизма вы сможете, когда будете смотреть «13 дней, 13 ночей» (2025) в онлайн-кинотеатре Wink.

Страна
Франция, Бельгия
Жанр
Военный, Боевик, Драма, Триллер
Качество
Full HD
Время
107 мин / 01:47

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
6.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «13 дней, 13 ночей»