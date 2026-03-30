13 дней, 13 ночей (фильм, 2025) смотреть онлайн

Командир спецназа спасает беженцев, укрывшихся во французском посольстве в Кабуле во время захвата власти талибами. Военная драма «13 дней, 13 ночей» — фильм режиссера дилогии «Три мушкетера» и «Эйфеля» Мартена Бурбулона, основанный на реальных событиях.



Майор Мохаммед Бида командует подразделением спецназа, защищающим дипмиссию Франции в Кабуле. Когда в 2021 году США решают вывести войска из Афганистана и город начали захватывать талибы, Бида возглавляет эвакуацию сотрудников. Однако обстановка накаляется, и у дверей посольства оказываются тысячи беженцев, которым грозит смерть с приходом новой власти. Мохаммед не может пожертвовать невинными жизнями, а это значит, что впереди переговоры, где малейшая ошибка способна привести к катастрофе.



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