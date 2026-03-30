13 дней, 13 ночей (фильм, 2025) смотреть онлайн
О фильме
Командир спецназа спасает беженцев, укрывшихся во французском посольстве в Кабуле во время захвата власти талибами. Военная драма «13 дней, 13 ночей» — фильм режиссера дилогии «Три мушкетера» и «Эйфеля» Мартена Бурбулона, основанный на реальных событиях.
Майор Мохаммед Бида командует подразделением спецназа, защищающим дипмиссию Франции в Кабуле. Когда в 2021 году США решают вывести войска из Афганистана и город начали захватывать талибы, Бида возглавляет эвакуацию сотрудников. Однако обстановка накаляется, и у дверей посольства оказываются тысячи беженцев, которым грозит смерть с приходом новой власти. Мохаммед не может пожертвовать невинными жизнями, а это значит, что впереди переговоры, где малейшая ошибка способна привести к катастрофе.
Увидеть непридуманную историю героизма вы сможете, когда будете смотреть «13 дней, 13 ночей» (2025) в онлайн-кинотеатре Wink.
Рейтинг
- МБРежиссёр
Мартен
Бурбулон
- РЗАктёр
Рошди
Зем
- ЛКАктриса
Лина
Кудри
- СБАктриса
Сидсе
Бабетт Кнудсен
- КМАктёр
Кристоф
Монтене
- ЯТАктёр
Ян
Туаль
- ФААктриса
Фатима
Адум
- СХАктёр
Сайед
Хашими
- БИАктёр
Бенжамин
Икуль
- ЛКАктёр
Луиджи
Кренер
- Актёр
Николя
Бриде
- АСАктриса
Афина
Стрейтс
- ББАктёр
Брахим
Бии
- ГЛАктёр
Грегуар
Лепренс-Ренге
- ДААктёр
Джонни
Амаро
- НЛАктёр
Надир
Легран
- ОБАктёр
Оливье
Балазук
- АСАктёр
Аван
Странжель
- МБСценарист
Мартен
Бурбулон
- НЧПродюсер
Нора
Чэберт
- ДРПродюсер
Дмитрий
Рассам
- АСПродюсер
Ардаван
Сафэ
- НБОператор
Николя
Больдюк