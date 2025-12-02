Стервятники (фильм, 2025) смотреть онлайн

Отец и дочь, работающие журналистами, расследуют шокирующее убийство юной девушки. Фильм «Стервятники» — нуарный триллер из Франции о безнаказанности насилия.



Французскую коммуну Туркуэн потрясает жуткое преступление: убийство 15-летней девушки по имени Джессика. Жертва тщетно пыталась скрыться от преследователей, которые после расправы оставили ее умирать в поле. Делом заинтересовываются журналисты издания «Детектив»: опытный расследователь Самуэль и его дочь, стажерка Ава. Они быстро находят связь этого преступления с убийством двухлетней давности, случившимся при схожих обстоятельствах. Тогда осужденный преступник свел счеты с жизнью, но правда оказывается куда запутаннее.



Куда приведет Самуэля и Аву их расследование, расскажет триллер «Стервятники» (2025), доступный на нашем видеосервисе Wink.

