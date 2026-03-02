Таинственное убийство (фильм, 2022) смотреть онлайн
2022, La nuit du 12
Детектив, Триллер18+
О фильме
Молодой детектив Йохан берется зарасследование убийства, которое теперь долго недаст емупокоя, ведь 21-летняя красавица Клара была сожжена словно ведьма вСредневековье. Чембольше следователь узнает ожизни девушки, тембольше появляется версий иподозреваемых.
Рейтинг
5.9 КиноПоиск
7.0 IMDb
- ДМРежиссёр
Доминик
Молль
- ББАктёр
Бастьен
Буйон
- Актёр
Були
Ланнерс
- ТШАктёр
Тео
Шольби
- ЙДАктёр
Йохан
Дионне
- ТЭАктёр
Тибо
Эврар
- ЖФАктёр
Жюльен
Фрисон
- ПЖАктёр
Пол
Жансон
- МСАктриса
Мона
Соален
- ПСАктриса
Полин
Серийе
- ЛКАктриса
Лула
Коттон-Фрапье
- ШПАктриса
Шарлин
Поль
- МРАктёр
Матьё
Розе
- БПАктёр
Батист
Перэ
- ЖПАктёр
Жюль
Порье
- НБАктёр
Натанаэль
Бозивуар
- ПЛАктёр
Пьер
Лоттен
- КРАктриса
Камилль
Рутерфорд
- ДМАктёр
Давид
Муржиа
- АГАктриса
Анук
Гринбер
- НЖАктёр
Николя
Жует
- МБАктёр
Марк
Боднар
- ТВАктёр
Тьерри
Веррье
- СБАктёр
Сильвен
Бауманн
- ЖМСценарист
Жиль
Маршан
- ДМСценарист
Доминик
Молль
- КБПродюсер
Каролин
Беньо
- ОМКомпозитор
Оливье
Маргюри