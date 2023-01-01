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Фильмы и сериалы для подростков

Фильмы и сериалы для подростков

ФильмыДля детейБлоги
Постер к фильму Юные сыщики. Дело об исчезнувших щенках 2025
9.3

Юные сыщики. Дело об исчезнувших щенках

2025, 89 мин
Постер к фильму Питомец Юрского периода. Утерянная тайна 2023
8.6

Питомец Юрского периода. Утерянная тайна

2023, 80 мин
Бесплатно
Постер к фильму Тайна заколдованного зеркала 2023
8.5

Тайна заколдованного зеркала

2023, 91 мин
Бесплатно
Постер к фильму Супермозг 2023
8.3

Супермозг

2023, 81 мин
Бесплатно
Постер к фильму Чарли и фантастическая четверка 2022
8.8

Чарли и фантастическая четверка

2022, 79 мин
Бесплатно
П�остер к фильму Сказка о красавице Весне 2022
8.3

Сказка о красавице Весне

2022, 84 мин
Постер к фильму Белль и Себастьян: Новое поколение 2022
9.3

Белль и Себастьян: Новое поколение

2022, 93 мин
Постер к фильму Эллиот и волшебный амулет 2022
8.3

Эллиот и волшебный амулет

2022, 86 мин
Постер к фильму Принцесса и Колдун Алазар 2022
8.4

Принцесса и Колдун Алазар

2022, 131 мин
Бесплатно
Постер к фильму Мой брат - робот 2022
8.8

Мой брат - робот

2022, 80 мин
Бесплатно
Постер к фильму Тайна амулета 2022
7.8

Тайна амулета

2022, 91 мин
Постер к фильму Необыкновенные приключен�ия Бастера 2021
8.6

Необыкновенные приключения Бастера

2021, 91 мин
Бесплатно
Постер к фильму Стражи терракоты 2021
9.2

Стражи терракоты

2021, 104 мин
Бесплатно
Постер к фильму Принцесса и Руна времени 2020
8.4

Принцесса и Руна времени

2020, 110 мин
Бесплатно
Постер к фи�льму Сокровища морских глубин 2020
8.4

Сокровища морских глубин

2020, 90 мин
Бесплатно
Постер к фильму Не все дома 2020
8.5

Не все дома

2020, 94 мин
Постер к фильму Лохматый детектив 2018
8.8

Лохматый детектив

2018, 82 мин
Бесплатно
Постер к фильму Ледяной дракон, или Легенда о синих цветах 2018
8.4

Ледяной дракон, или Легенда о синих цветах

2018, 67 мин
Бесплатно
Постер к фильму Самый лучший друг 2018
8.6

Самый лучший друг

2018, 80 мин
Бесплатно
Постер к фильму 4 сапога и барсук против роботов 2015
7.8

4 сапога и барсук против роботов

2015, 72 мин
Постер к фильму По кличке «Чудак» 2015
9.3

По кличке «Чудак»

2015, 91 мин
Бесплатно
Постер к фильму Легенда Лонгвуда 2014
8.9

Легенда Лонгвуда

2014, 94 мин
Бесплатно
Постер к фильму Том Сойер и Гекльберри Финн 2014
8.5

Том Сойер и Гекльберри Финн

2014, 86 мин
Бесплатно
Постер к фильму Белоснежка: Месть гномов 2012
9.2

Белоснежка: Месть гномов

2012, 103 мин
Бесплатно
Постер к фильму Ловцы забытых голосов 2011
9.1

Ловцы забытых голосов

2011, 111 мин
Постер к фильму Большое приключение Оззи и Теда 2009
9.1

Большое приключение Оззи и Теда

2009, 86 мин
Постер к фильму Тайна Мунакра 2008
8.9

Тайна Мунакра

2008, 98 мин
Постер к фильму Охотники на драконов 2008
8.8

Охотники на драконов

2008, 78 мин
Бесплатно
Постер к фильму Черепашки-ниндзя 1990
9.2

Черепашки-ниндзя

1990, 89 мин
Бесплатно
Постер к фильму Воля вселенной 1988
7.7

Воля вселенной

1988, 66 мин
Бесплатно
Постер к фильму Необыкновенные приключения Карика и Вали 1987
8.9

Необыкновенные приключения Карика и Вали

1987, 126 мин
Бесплатно
Постер к фильму Сказка про влюбленного маляра 1987
8.7

Сказка про влюбленного маляра

1987, 75 мин
Бесплатно
Постер к фильму На златом крыльце сидели 1986
9.1

На златом крыльце сидели

1986, 67 мин
Бесплатно
Постер к фильму Ослиная шкура 1982
9.1

Ослиная шкура

1982, 79 мин
Бесплатно
Постер к фильму Колыбельная для брата 1982
8.7

Колыбельная для брата

1982, 66 мин
Бесплатно
Постер к фильму Кольца Альманзора 1977
8.5

Кольца Альманзора

1977, 60 мин
Бесплатно
Постер к фильму Пока бьют часы 1977
8.9

Пока бьют часы

1977, 75 мин
Бесплатно
Постер к фильму Финист — Ясный сокол 1975
9.4

Финист — Ясный сокол

1975, 74 мин
Бесплатно
Постер к фильму В ожидании чуда 1975
8.9

В ожидании чуда

1975, 68 мин
Бесплатно
Постер к фильму Царевич Проша 1974
8.8

Царевич Проша

1974, 84 мин
Бесплатно
Постер к фильму Засекреченный город 1974
8.7

Засекреченный город

1974, 68 мин
Бесплатно
Постер к фильму Принц и нищий 1972
8.8

Принц и нищий

1972, 74 мин
Бесплатно
Постер к фильму Весенняя сказка 1971
8.6

Весенняя сказка

1971, 79 мин
Бесплатно
Постер к фильму Дай лапу, Друг 1967
9.1

Дай лапу, Друг

1967, 64 мин
Бесплатно
Постер к фильму Фантазеры 1965
9.1

Фантазеры

1965, 62 мин
Бесплатно
Постер к фильму Город мастеров 1965
9.1

Город мастеров

1965, 79 мин
Бесплатно
Постер к фильму Косолапый друг 1959
8.8

Косолапый друг

1959, 85 мин
Бесплатно