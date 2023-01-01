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Фильмы и сериалы для подростков
9.3
Юные сыщики. Дело об исчезнувших щенках
2025, 89 мин
8.6
Питомец Юрского периода. Утерянная тайна
2023, 80 мин
Бесплатно
8.5
Тайна заколдованного зеркала
2023, 91 мин
Бесплатно
8.3
Супермозг
2023, 81 мин
Бесплатно
8.8
Чарли и фантастическая четверка
2022, 79 мин
Бесплатно
8.3
Сказка о красавице Весне
2022, 84 мин
9.3
Белль и Себастьян: Новое поколение
2022, 93 мин
8.3
Эллиот и волшебный амулет
2022, 86 мин
8.4
Принцесса и Колдун Алазар
2022, 131 мин
Бесплатно
8.8
Мой брат - робот
2022, 80 мин
Бесплатно
7.8
Тайна амулета
2022, 91 мин
8.6
Необыкновенные приключения Бастера
2021, 91 мин
Бесплатно
9.2
Стражи терракоты
2021, 104 мин
Бесплатно
8.4
Принцесса и Руна времени
2020, 110 мин
Бесплатно
8.4
Сокровища морских глубин
2020, 90 мин
Бесплатно
8.5
Не все дома
2020, 94 мин
8.8
Лохматый детектив
2018, 82 мин
Бесплатно
8.4
Ледяной дракон, или Легенда о синих цветах
2018, 67 мин
Бесплатно
8.6
Самый лучший друг
2018, 80 мин
Бесплатно
7.8
4 сапога и барсук против роботов
2015, 72 мин
9.3
По кличке «Чудак»
2015, 91 мин
Бесплатно
8.9
Легенда Лонгвуда
2014, 94 ми�н
Бесплатно
8.5
Том Сойер и Гекльберри Финн
2014, 86 мин
Бесплатно
9.2
Белоснежка: Месть гномов
2012, 103 мин
Бесплатно
9.1
Ловцы забытых голосов
2011, 111 мин
9.1
Большое приключение Оззи и Теда
2009, 86 мин
8.9
Тайна Мунакра
2008, 98 мин
8.8
Охотники на драконов
2008, 78 мин
Бесплатно
9.2
Черепашки-ниндзя
1990, 89 мин
Бесплатно
7.7
Воля вселенной
1988, 66 мин
Бесплатно
8.9
Необыкновенные приключения Карика и Вали
1987, 126 мин
Бесплатно
8.7
Сказка про влюбленного маляра
1987, 75 мин
Бесплатно
9.1
На златом крыльце сидели
1986, 67 мин
Бесплатно
9.1
Ослиная шкура
1982, 79 мин
Бесплатно
8.7
Колыбельная для брата
1982, 66 мин
Бесплатно
8.5
Кольца Альманзора
1977, 60 мин
Бесплатно
8.9
Пока бьют часы
1977, 75 мин
Бесплатно
9.4
Финист — Ясный сокол
1975, 74 мин
Бесплатно
8.9
В ожидании чуда
1975, 68 мин
Бесплатно
8.8
Царевич Проша
1974, 84 мин
Бесплатно
8.7
Засекреченный город
1974, 68 мин
Бесплатно
8.8
Принц и нищий
1972, 74 мин
Бесплатно
8.6
Весенняя сказка
1971, 79 мин
Бесплатно
9.1
Дай лапу, Друг
1967, 64 мин
Бесплатно
9.1
Фантазеры
1965, 62 мин
Бесплатно
9.1
Город мастеров
1965, 79 мин
Бесплатно
8.8
Косолапый друг
1959, 85 мин
Бесплатно