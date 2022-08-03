Мультфильм Воспоминания о Марни (2014)

Воспоминания о Марни
О фильме

Родители 12-летней Анны погибли в автокатастрофе, что, безусловно, сказалось на девочке. Она растет замкнутой и нелюдимой, и даже забота приемной матери не помогает ей открыться окружающему миру. Когда у Анны случается очередной приступ астмы, опекунша отправляет ее к своим родственникам в экологически чистый город на острове Хоккайдо. Там у девочки появляется подруга Марни из богатого дома на отмели. Какую роль эта дружба сыграет в судьбе Анны?

Страна
Япония
Жанр
Мультфильм, Драма, Фэнтези, Аниме
Качество
Full HD
Время
98 мин / 01:38

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
7.6 IMDb

