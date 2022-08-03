9.22014, Omoide no Mani
Аниме, Мультфильм98 мин12+
Этот фильм пока недоступен
Мультфильм Воспоминания о Марни (2014)
О фильме
Родители 12-летней Анны погибли в автокатастрофе, что, безусловно, сказалось на девочке. Она растет замкнутой и нелюдимой, и даже забота приемной матери не помогает ей открыться окружающему миру. Когда у Анны случается очередной приступ астмы, опекунша отправляет ее к своим родственникам в экологически чистый город на острове Хоккайдо. Там у девочки появляется подруга Марни из богатого дома на отмели. Какую роль эта дружба сыграет в судьбе Анны?
СтранаЯпония
ЖанрМультфильм, Драма, Фэнтези, Аниме
КачествоFull HD
Время98 мин / 01:38
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
7.6 IMDb
- ХЁРежиссёр
Хиромаса
Ёнэбаяси
- СТАктриса
Сара
Такацуки
- КААктриса
Касуми
Аримура
- НМАктриса
Нанако
Мацусима
- СТАктёр
Сусуму
Тэрадзима
- ТНАктриса
Тосиэ
Нэгиси
- РМАктриса
Рёко
Морияма
- КЁАктриса
Кадзуко
Ёсиюки
- ХКАктриса
Хитоми
Куроки
- ЮКАктриса
Юко
Каида
- ХМАктёр
Хироюки
Морисаки
- ХЁСценарист
Хиромаса
Ёнэбаяси
- ЁНПродюсер
Ёсиаки
Нисимура
- НФПродюсер
Наоя
Фудзимаки
- КХПродюсер
Кодзи
Хосино
- ЛГАктриса дубляжа
Людмила
Гуськова
- МБАктриса дубляжа
Мария
Бондаренко
- АФАктёр дубляжа
Александр
Фильченко
- ММАктриса дубляжа
Мария
Малишевская
- ЁТХудожник
Ёхэй
Танэда
- АООператор
Ацуси
Окуи
- ТМКомпозитор
Такацугу
Мурамацу