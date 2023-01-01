Биография

Людмила Гуськова – российская актриса дубляжа. Творческая карьера российской актрисы дубляжа Людмилы Гуськовой начинается в 2006 г. с японского мультфильма «Таро, сын дракона» режиссеров Кириро Ураяма и Питера Фернандеза. До этого о ней широкой общественности было известно достоверно лишь то, что она входила в состав труппы Воронежского камерного театра и неоднократно выступала на его сцене в спектаклях. Первый опыт в дублировании японского мультфильма оказался настолько успешным, что на многие годы определил дальнейшую сферу деятельности артистки. Уже следующей в ее портфолио стала работа над анимэ «Принцесса Мононоке» знаменитого в Японии режиссера Хаяо Миядзаки. Роль Людмилы Гуськовой – Мононоке-Химэ. В оригинальной версии ее озвучивает Юрико Исида. Наиболее известные анимационные фильмы Людмилы Гуськовой: «Дайбастер: Дотянись до неба – 2» (2004 г.), «Письмо для Момо» (2011 г.), «Наруто 9: Путь ниндзя» (2012 г.) и «Наруто: Последний фильм» (2014 г.). В 2019 г. она вошла в команду актеров, дублировавших новинку проката «Она видела небо» Тацуюки Нагаи, а также озвучила главного героя немецкого мультфильма «Кокоша – маленький дракон» (2014 г.) по имени Метте.