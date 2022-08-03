Иокогама, 1963 год. Десятиклассница Уми Мацудзаки вертится как белка в колесе. На ней лежит забота о домашнем хозяйстве, учeба, школьный клуб и особый ритуал – каждое утро поднимать сигнальные флажки в память об отце, морском офицере, погибшем в Корейской войне. Однако посреди всей этой бесконечной круговерти находится место и для зарождения первой любви. На фоне борьбы против закрытия клуба Уми сближается с главредом школьной газеты Суном, который тоже вырос в семье моряка.

