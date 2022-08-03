Со склонов Кокурико
Wink
Детям
Со склонов Кокурико
8.92011, From Up on Poppy Hill
Аниме, Мультфильм87 мин12+

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Со склонов Кокурико (фильм, 2011) смотреть онлайн

О фильме

Иокогама, 1963 год. Десятиклассница Уми Мацудзаки вертится как белка в колесе. На ней лежит забота о домашнем хозяйстве, учeба, школьный клуб и особый ритуал – каждое утро поднимать сигнальные флажки в память об отце, морском офицере, погибшем в Корейской войне. Однако посреди всей этой бесконечной круговерти находится место и для зарождения первой любви. На фоне борьбы против закрытия клуба Уми сближается с главредом школьной газеты Суном, который тоже вырос в семье моряка.

Страна
Япония
Жанр
Мультфильм, Драма, Мелодрама, Аниме
Качество
Full HD
Время
87 мин / 01:27

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
7.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Со склонов Кокурико»