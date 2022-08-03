8.92011, From Up on Poppy Hill
Аниме, Мультфильм87 мин12+
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Со склонов Кокурико (фильм, 2011) смотреть онлайн
О фильме
Иокогама, 1963 год. Десятиклассница Уми Мацудзаки вертится как белка в колесе. На ней лежит забота о домашнем хозяйстве, учeба, школьный клуб и особый ритуал – каждое утро поднимать сигнальные флажки в память об отце, морском офицере, погибшем в Корейской войне. Однако посреди всей этой бесконечной круговерти находится место и для зарождения первой любви. На фоне борьбы против закрытия клуба Уми сближается с главредом школьной газеты Суном, который тоже вырос в семье моряка.
СтранаЯпония
ЖанрМультфильм, Драма, Мелодрама, Аниме
КачествоFull HD
Время87 мин / 01:27
Рейтинг
8.0 КиноПоиск
7.4 IMDb
- ГМРежиссёр
Горо
Миядзаки
- МНАктриса
Масами
Нагасава
- ДОАктёр
Дзюнъити
Окада
- КТАктриса
Кэйко
Такэсита
- ЮИАктриса
Юрико
Исида
- РХАктриса
Руми
Хиираги
- ДФАктриса
Дзюн
Фубуки
- ТНАктёр
Такаси
Наито
- СКАктёр
Сюнсукэ
Кадзама
- НОАктёр
Нао
Омори
- ТКАктёр
Тэруюки
Кагава
- Сценарист
Хаяо
Миядзаки
- ТСПродюсер
Тосио
Судзуки
- НКПродюсер
Нобуо
Каваками
- ЛГАктриса дубляжа
Людмила
Гуськова
- ТСАктриса дубляжа
Татьяна
Сезоненко
- АБАктриса дубляжа
Анна
Балицкая
- АЛАктёр дубляжа
Александр
Лаенко
- НЁХудожник
Нобору
Ёсида
- ТСМонтажёр
Такэси
Сэяма
- АООператор
Ацуси
Окуи