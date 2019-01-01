Она видела небо (фильм, 2019) смотреть онлайн
9.32019, Sora no Aosa o Shiru Hito yo
Аниме, Мультфильм102 мин18+
О фильме
Родители Аои и Аканэ погибли 13 лет назад, и, чтобы заботиться о младшей сестре, Аканэ пришлось отказаться от планов переехать в Токио вместе со своим парнем Синносукэ. С тех пор Аои чувствует себя в долгу перед сестрой. Однажды известный исполнитель песен в жанре энка по имени Данкити приглашает Аои, только делающую первые шаги на музыкальном поприще, выступить на фестивале. В то же время Синносукэ после долгого отсутствия возвращается в родной город.
Она видела небо смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
СтранаЯпония
ЖанрМультфильм, Мелодрама, Фэнтези, Аниме
КачествоFull HD, SD
Время102 мин / 01:42
Рейтинг
7.8 КиноПоиск
6.8 IMDb
- ТНРежиссёр
Тацуюки
Нагаи
- Актриса
Рихо
Ёсиока
- СВАктриса
Сион
Вакаяма
- РЁАктёр
Рё
Ёсидзава
- ФОАктёр
Фукуси
Отиаи
- КМАктёр
Кэн
Мацудаира
- АТАктриса
Ацуми
Танэдзаки
- АЭАктёр
Акинори
Эгоси
- ТКАктёр
Тикахиро
Кобаяси
- ХМАктёр
Хироки
Маэда
- МОСценарист
Мари
Окада
- ГКПродюсер
Гэнки
Кавамура
- ЛГАктриса дубляжа
Людмила
Гуськова
- МОАктриса дубляжа
Марина
Осенко
- ВШАктёр дубляжа
Василий
Шумский
- МХАктриса дубляжа
Милена
Хорошко
- АРАктёр дубляжа
Александр
Рубан
- МТХудожник
Масаёси
Танака
- ТНХудожник
Такаси
Накамура
- СНМонтажёр
Сигэру
Нисияма
- МЁКомпозитор
Масару
Ёкояма