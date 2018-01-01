Wink
Фильмы
Она видела небо
Актёры и съёмочная группа фильма «Она видела небо»

Актёры и съёмочная группа фильма «Она видела небо»

Режиссёры

Тацуюки Нагаи

Tatsuyuki Nagai
Режиссёр

Актёры

Рихо Ёсиока

Riho Yoshioka
АктрисаAkane Aioi
Сион Вакаяма

Shion Wakayama
АктрисаAoi Aioi
Рё Ёсидзава

Ryo Yoshizawa
АктёрShinnosuke Kanamuro / Shinno
Фукуси Отиаи

Fukushi Ochiai
АктёрMasamichi Nakamura
Кэн Мацудаира

Ken Matsudaira
АктёрDankichi Nitobe
Ацуми Танэдзаки

Atsumi Tanezaki
АктрисаChika Ootaki
Акинори Эгоси

Akinori Egoshi
АктёрManager
Тикахиро Кобаяси

Chikahiro Kobayashi
АктёрKodama (drummer)
Хироки Маэда

Hiroki Maeda
АктёрSaxophone Player

Сценаристы

Мари Окада

Mari Okada
Сценарист

Продюсеры

Гэнки Кавамура

Genki Kawamura
Продюсер

Актёры дубляжа

Людмила Гуськова

Актриса дубляжа
Марина Осенко

Актриса дубляжа
Василий Шумский

Актёр дубляжа
Милена Хорошко

Актриса дубляжа
Александр Рубан

Актёр дубляжа

Художники

Масаёси Танака

Masayoshi Tanaka
Художник
Такаси Накамура

Takashi Nakamura
Художник

Монтажёры

Сигэру Нисияма

Shigeru Nishiyama
Монтажёр

Композиторы

Масару Ёкояма

Masaru Yokoyama
Композитор