Василий Шумский

Биография

Василий Марков – актер дублирования зарубежного художественного и мультипликационного кино. В его послужном списке присутствуют немногочисленные, но заметные роли в российских фильмах. В юном возрасте будущий актер дублирования твердо решил связать жизнь с кинематографом. Но уже первые попытки выступить на сцене школьного актового зала не принесли Василию ожидаемого удовольствия. Со временем будущий деятель киноискусства Марков решил заняться озвучиванием иностранных фильмов. Глубокое изучение иностранных языков стало дополнительным фактором, повлиявшим на выбор профессии. На сегодняшний момент он является одним из самых известных представителей этой области. Помимо качественной озвучки полнометражного кино, большую долю популярности актер заработал, дублируя японские анимационные фильмы. Первые фильмы Василий Марков озвучил еще в 2004 г. С того времени на счету актера числится огромное количество фильмов и анимэ, например, «Корабль – призрак», «Али-баба и сорок разбойников», «Таро, сын дракона», «Принцесса Мононоке» и др.